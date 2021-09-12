9月10日至12日，中国乳制品工业协会第二十七次年会暨2021年中国(国际)乳业技术博览会召开。蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程出席大会开幕式及行业领袖论坛。李鹏程表示，中国奶业将在五年内实现全面振兴。在这一过程中，“创新驱动 绿色发展”是蒙牛秉承的基本原则。蒙牛认为，负责任的绿色低碳是全产业链、全生命周期的绿色低碳。基于多年来践行绿色发展的经验，蒙牛将携手奶业产业链上下游共同深化探索碳中和实践。

蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程（受访者供图）

蒙牛相关负责人介绍，多年来，蒙牛以“新发展理念”为指导，构建起由“董事会-管理层-各业务单元”组成的ESG管理架构，实施了一系列绿色创新举措，打造绿色发展的乳业企业。蒙牛坚持“生态优先 绿色发展”，并将节能减碳写入“再创一个新蒙牛”的五年规划中。不久前，蒙牛承诺将于明年公布温室气体管控目标、路径及方案。通过持续加强“责任供应链”建设，对供应商提出ESG准入要求，蒙牛推进产业链各环节协同减碳，旗下的中国圣牧，在乌兰布和沙漠投资75亿元，绿化沙漠200多平方公里，所植树木可在30年中捕获1000多吨二氧化碳。近年来，蒙牛与联合国粮农组织(FAO)、国际乳品联合会(IDF)、全球乳业论坛组织(GDP)等机构合作，磋商绿色发展大计。

“负责任的绿色低碳，必须是全产业链、全生命周期的绿色低碳，”李鹏程说：“中国乳业的绿色转型任重道远，需要各方共同努力。蒙牛愿与各兄弟企业、合作伙伴、科研机构和广大消费者携起手来，共同推动中国乳业开启绿色低碳发展新时代。”

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