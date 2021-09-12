原标题：粤港澳大湾区“跨境理财通”试点启动

日前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、广东省人民政府、香港特别行政区政府与澳门特别行政区政府通过视频连线方式共同举办了“跨境理财通”业务试点启动仪式，粤港澳三地同时发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》。

据介绍，“跨境理财通”业务试点支持大湾区内地及港澳居民个人跨境投资对方银行销售的合资格投资产品，按照投资主体身份可分为“南向通”和“北向通”。其中，“南向通”指粤港澳大湾区内地居民通过在港澳银行开立投资户，购买港澳地区银行销售的合资格投资产品；“北向通”指港澳地区居民通过在粤港澳大湾区内地银行开立投资户，购买内地银行销售的合资格投资产品。

“跨境理财通”业务试点为大湾区内地及港澳居民个人跨境投资开辟了新的通道，将进一步推进粤港澳三地居民生活深度融合；推动内地与港澳金融市场的互联互通，提升中国金融市场双向开放水平，为港澳金融业发展注入新的活力。

“跨境理财通”业务试点是贯彻党中央、国务院建设粤港澳大湾区战略部署、落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的重要举措，对于打造粤港澳优质生活圈、推进大湾区金融市场互联互通等具有重要意义。 （记者姚进）

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