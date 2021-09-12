9月10日在东博会上拍摄的机器人。新华社发

观众在螺蛳粉展台前咨询。本报记者 蔺紫鸥摄/光明图片

9月10日，演员在东盟国家展区印度尼西亚馆表演舞蹈。新华社发

东博会上，来自“一带一路”国家的非洲参展商不时击鼓，吸引了不少观众。 本报记者 郭林摄/光明图片

新加坡国家馆。本报记者 蔺紫鸥摄/光明图片

【特别关注】

初秋的南宁，满目苍翠。9月10日起，第十八届中国-东盟博览会正式开门迎客，各地参展商、采购商、专业观众纷至沓来，正是中国与东盟这对亚太区域最具活力的合作伙伴关系的最好证明。从硬核的高、精、尖科技成果到各具韵味的东盟及“一带一路”国家展区，在东博会展馆，观众们或驻足先进技术展区大饱眼福，或尽情“买买买”收获触手可及的美好生活。

1.300项创新成果集中亮相

“二步法”工艺精制糖生产线、车载“火眼”实验室、“一平米”快速检测平台、抗衰和抗肿瘤最新研究成果……本届东博会先进技术展区面积约4100平方米，参展单位100多家，参展项目近300项，重点展示数字经济、生物医药、智能制造、计算机科学、新材料、节能环保等领域的技术成果、产品及东盟国家科技创新成果，看点十足。

在中泰合资企业东亚糖业展台，中国与泰国在糖业领域合作的先进技术首次亮相。中国与泰国都是世界产糖大国，两国在此领域的合作可谓“一根甘蔗两国甜”。东亚糖业此次展出其“二步法”工艺精制糖生产线以及配套生物能源电厂的热电联产模式，该生产技术为糖业循环经济综合利用和可持续发展提供了科技支撑。连以往制糖生产中当作废料丢弃的蔗渣也变废为宝，根据展台负责人介绍，经过中泰合作技术研发，这些制糖副产品被提炼为土壤保水剂、膳食纤维、掺混肥料等高新技术产品，更好地服务农业及食品生产。

在中国-东盟技术转移中心展台，广西贺州与新加坡合作的智能康养房项目吸引了观众的目光。观众在智能健康体检一体机前排起长队，通过这一机器，可以一站式检测身高、体重、心率、血氧含量、基础代谢等数据。一旁摆放的非接触式智能床也是为自动化个人智能康养房量身打造，不用穿戴任何设备，仅通过床上嵌入的芯片就可对老人的健康数据进行监测，一旦监测到心率等指标低于标准水平，就会立刻远程发出警报。

此外，吉利汽车集团带来了其基于自主研发CMA架构下的吉利科技4.0产品；深圳华大智造、广州万孚生物集中展示了升级版车载“火眼”实验室、“一平米”快速检测平台等涉及新冠肺炎疫情防控的多项“黑科技”；浙江大学提供了最新的抗衰和抗肿瘤研究成果，计划向东盟市场投放。通过东博会这一多元化的展示平台，各创新主体合力打造先进科技趋势风向标。

2.从服务“10+1”延伸到“一带一路”沿线国家

柬埔寨暹粒米、越南咖啡、马来西亚榴梿、泰国乳胶枕……在东博会商品贸易专题展区，每一个国家的展台前都挤满了热情的观众。本届东博会国外展区总面积约2万平方米，共397家国外企业参展，展位规模同比增长13.4%。

东盟10国按“一国一展区”参展，239家企业带来了食品、农产品、日化产品、手工艺品、旅游服务等东盟优势商品及服务。在马来西亚馆，东博会马来西亚品牌专场对接会正在进行，36家马来西亚企业与60个中国买家精准对接，面对面洽谈，开馆不到两天签约额已达千万。“东博会是一个重要的平台，对于马来西亚产品出口到中国很重要。”马来西亚驻华大使努西尔万表示，未来东博会平台将更重要，因为区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）即将生效，这意味着参与国之间将进一步降低关税壁垒。

在越南馆，连续12届参加东博会的越南品牌中原咖啡展台前围满了抢购咖啡的观众。品牌经理李先生表示，这次他们带来了黑咖啡、意式咖啡、挂耳咖啡等全系列产品，面向中国消费者进一步推广宣传品牌。“每年在东博会都能结识中国各地的经销商，这次来已经和几十位意向合作商交换了微信。”他表示，东博会为品牌打开了进入中国市场的大门，目前品牌已入驻天猫等电商平台，成为越南咖啡在中国最大的品牌。

除东盟国家之外，来自巴基斯坦、日本、韩国、法国等30个国家的120家企业在“一带一路”国家展区各显身手，展位规模同比增长25.3%。作为今年东博会的特邀合作伙伴，巴基斯坦展区位于D5展馆入口处的显要位置。来自巴基斯坦的小伙阿里正在热情地向观众介绍自己的产品。在中国生活了15年的阿里说着一口流利的中文，他告诉记者今年是自己第二年参加东博会。去年东博会期间，他们带来参展的木质家具被一扫而空，今年特意多带了一些货品来。“今年除了家具，我们还带了一些巴基斯坦珠宝，希望能让更多的人了解我们的产品。”

中国-东盟博览会秘书处秘书长王雷表示，东博会将继续秉承作为中国-东盟自贸区建设的推进器作用，以RCEP生效实施为契机，从服务“10+1”向服务RCEP扩展，并进一步延伸到“一带一路”沿线国家。

为了克服疫情的不利影响，本届东博会首次举办线上“优选好物节”，邀请电商主播薇娅直播带货。东南亚产品一直是直播间的热门，薇娅说，很多外国品牌都很注重中国市场，却缺乏对中国消费者的了解，而直播是一个让品牌和消费者快速相互认识的方式。在东盟专场直播中，她准备了广西螺蛳粉、泰国乳胶枕、越南椰子水等特色产品。薇娅表示，希望用自己的力量帮助东盟产品进入国内市场，也推动“桂字号”名优产品走向全国、走向东盟，“好东西值得被大家看见”。

（本报南宁9月11日电 本报记者 蔺紫鸥 殷泓 周仕兴）

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