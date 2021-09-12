原标题：可持续的交通 可持续的发展 | 我国已批准8个社会资本投资铁路示范项目 汉十高铁与济青高铁已建成通车

央视网消息：2016年国家发展改革委公布了首批8个社会资本投资铁路示范项目，目前在建的除了杭绍台高铁，还有浙江杭州到温州高铁、重庆的渝合城际铁路以及河南的三门峡至禹州铁路，河北廊涿城际铁路与安徽合新六铁路目前仍处于待开工状态，已经建成通车的分别是汉十高铁与济青高铁。

汉十高铁连接湖北武汉和十堰，开通后结束了鄂西北地区多个县无高铁的历史。而由山东省、国铁集团分别出资80%和20%的济青高铁是国内第一条由地方为主投资建设的高速铁路，通车后使山东济南与青岛间多个城市的交通出行更加方便快捷，促进了山东省内“2小时交通圈”的形成。

(责编：袁勃、牛镛)