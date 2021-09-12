人民网北京9月12日电 （记者李栋）近日，2021年全国秋收秋种气象服务正式启动。中国气象局印发通知，要求各级气象部门抓住重点、分类施策，提供分区域、分作物、分灾种、分时段保障服务，做好今年全国秋收秋种气象服务。

秋粮约占全年粮食产量的七成以上，做好秋粮生产和秋收秋种气象保障服务工作意义重大。中央气象台预计，今年秋季，全国大部农区气温接近常年同期或偏高，北方大部初霜期偏晚，全国大部农区降水接近常年，水热条件总体利于秋收作物正常成熟收晒和及时腾茬秋播。但华西秋雨偏强，华北南部、黄淮和江汉大部、西南地区东北部及西北地区东南部等地降水偏多2成至5成，需防范连阴雨和农田渍涝害的不利影响；江南南部、华南东部等地气温偏高，降水偏少，部分地区易发生秋旱，对秋种不利。

农业农村部总经济师、办公厅主任魏百刚在介绍2021年中国农民丰收节有关情况时表示，今年我国极端天气多发频发，局部地区灾情严重，但我国地域辽阔，灾害年年有、季季有。从重灾区占秋粮面积、病虫害防治、秋粮长势等多组数据来看，今年秋粮丰收的基本面仍然较好，有信心夺取今年秋粮实现丰收。

据悉，今年中央气象台将强化格点化秋收秋种气象服务能力，进一步提升公里级别的精准预报业务水平，通过逐3小时、逐6小时和逐12小时预报，使农业气象服务精确至具体时段；借助全国农业气象业务“一张图”，针对玉米、水稻、棉花、大豆、小麦、油菜等作物，与各省（自治区、直辖市）气象局强化联动，每周进行两次秋收秋种落区和农事活动适宜等级格点数据互动，为市县两级开展分县、分乡镇的农业气象服务提供技术支撑。各地各级气象部门将加强部门合作，密切与农业农村部门的联合会商、信息共享和应急联动，做好农业防灾减灾和病虫害防治工作。

数字统计，从今年灾情与往年相对比来看，6月以来，全国农作物累计受灾7200多万亩，比去年同期少3950多万亩，减少近1/3；绝收面积930万亩、比去年少430万亩。受灾、成灾和绝收面积均是近5年同期最低。

此外，由于稻瘟病、草地贪夜蛾等病虫害的防控到位。“今年的灾害是局部的、阶段性的，全国农业灾情总体偏轻，秋粮丰收基本面仍然较好。”魏百刚说。

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