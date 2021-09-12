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中国邮政储蓄银行张学文：多举措推动陆海新通道金融服务一体化

2021年09月12日18:07 | 来源：人民网
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9月11日，以“推动陆海新通道金融服务一体化”为主题的第13届中国—东盟金融合作与发展领袖论坛在广西南宁举行，中国邮政储蓄银行（以下简称邮储银行）副行长张学文出席论坛并作主题演讲。

张学文介绍，邮储银行高度关注陆海新通道建设，充分利用自身资源禀赋，在广西东兴、凭祥和靖西设立了三个“中国一东盟货币中心”，搭建中国—东盟跨境清算网络，打造面向东盟国家的涵盖清算、结算、融资功能的区域性货币中心平台；围绕中国—东盟地区跨境高速公路、港口、铁路等交通基础设施重大项目加大金融资源投入，截至2021年8月末，累计为“互联互通”项目授信600亿元。

围绕进一步推动陆海新通道金融服务一体化，张学文提出了三方面倡议：一是以基础金融赋能基础建设，打造区域物流新通道。该行将加强与东盟国家金融机构的合作，加大对陆海新通道沿线交通设施、物流集聚、陆海联运等重大项目的金融支持，通过投、贷、债等联动，为打造区域物流新通道注入金融活水。二是以科技金融赋能创新发展，服务区域经济新业态。该行将加大金融服务创新探索，围绕5G、物联网、人工智能、工业互联网等新技术在金融服务领域的应用，加强与东盟地区金融机构的合作，共同为中国—东盟经贸领域新业态提供更加开放、智慧的数字化金融服务。三是以绿色金融赋能低碳发展，建设区域生态新环境。该行将积极创新碳金融工具，发展绿色金融，在节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色债券等领域加强与东盟合作。

据悉，在第18届中国—东盟博览会上，邮储银行在展位设置了助力建设壮美广西、全面布局乡村振兴、企业文化、产品展示区以及业务咨询办理区，并围绕优享贷、公积金贷款、无实体介质卡、快捷支付、邮储食堂、信用卡等业务开展体验和优惠活动，吸引参观者前来体验。

(责编：曹淼、李源)

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