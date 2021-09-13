记者 张萌

原标题：刘雪莉：价值感促使我努力前行

·人物档案·

刘雪莉

海信视像科技副总裁、海信商用显示股份有限公司总经理。大连理工大学人工智能方向在读博士。曾荣获山东省女职工建功立业标兵、青岛市十佳女职工建功立业标兵、青岛市“巾帼建功”标兵等荣誉称号。参与的项目荣获“吴文俊人工智能科学技术奖”科技进步奖一等奖、青岛市科学技术奖一等奖、中国智能交通协会科学技术奖一等奖等。

在位于青岛市崂山区松岭路的海信集团研发中心，站在窗前，每当看到轻轨11号线飞驰而过，刘雪莉心底都会涌起一份感动。这条能观山看海的地铁线被誉为青岛最美地铁线，它的综合监控系统就是由刘雪莉牵头完成的。

刘雪莉出生在陕西省大荔县，这个爱打乒乓球的女孩自幼成绩突出，读高中时就被评为全省优秀学生干部，后考入西北大学计算机科学系。大学毕业后，刘雪莉进入青岛海信网络科技股份有限公司，从程序员做起。由于具备良好的组织沟通能力，2008年，34岁的刘雪莉成为海信网络科技副总经理。九年后，她被任命为海信智能科技集团副总裁、海信网络科技总经理。

轨道交通从0到1的跨越

海信是我国最早一批探索智能交通的企业。

“刚起步时，非常艰难。”刘雪莉说，当时国内的智能交通市场大多被德美国际巨头把控，智能交通建设成本居高不下。“我们在技术上独辟蹊径，先从交通信号控制系统做起，针对我国道路交通特点，独创了计算‘交通强度’的算法，并不断完善。这为后来海信在智慧交通领域的发展奠定了坚实的基础。”

年轻的海信网络科技一战成名，他们自主研发的交通信号控制系统击败了国外竞争对手，竞标取得北京奥运会智能交通项目，结束了国外智能交通系统对中国市场的垄断。这套系统不仅各项技术指标优于国外品牌，同时为国家节省了三分之二的建设资金。

2008年，海信网络科技正式进入轨道交通产业，刘雪莉兼任第一任总经理。她带领团队经过几年的科研攻关研发出一套综合监控系统。产品研发成功，“首台套”面临的应用瓶颈却成为他们最大的难题。“首台套产品无运行业绩，而轨道交通首先是安全问题，万一出事故谁负责？”当刘雪莉带领团队推介产品时，无一例外地受到这样的质疑。为了让客户放心，在广州，他们把自己的产品和竞争对手的在用产品放在一起做测试，听取测评意见，再一一改进。

2017年，青岛地铁11号线开通。开通前，要完成的最后一项工作是传输系统的调试，承担这一任务的就是刘雪莉的团队。

“当这个产品在外地做过充分测试后，青岛市的本地企业——轨道交通公司给了我们首台套的机会。”刘雪莉指着窗外驶过的列车告诉中国妇女报全媒体记者，从0到1，这是她和团队完成的第一步跨越。每次看到这条轨道线就很有成就感。现在，这套系统的应用已在全国遍地开花。

“2019年，我们与北京交大微联有限公司共同成立青岛海信微联信号有限公司，共同致力轨道交通信号产品的研发与推广。公司研发的具有国际领先水平的综合监控、乘客信息和通信系统等专业化产品和整体解决方案，在智能交通领域市场占有率全国排名第一，轨道交通领域我们也进入国内第一阵营。”刘雪莉告诉记者。

上合峰会的国际样本

2018年，上海合作组织峰会在青岛举行。此次峰会无论规模还是级别都创造了上合组织历史之最，其交通安保系统必须有极其强大的技术支撑才能完成。

“还剩不到半年时间，当时，我们还没有成熟、成型的大型活动交通安保系统，各种质疑声此起彼伏。”是机遇更是挑战。刘雪莉带领团队封闭在酒店，紧锣密鼓搞研发。大家夙兴夜寐，无休无憩，终于在2018年3月将系统雏形推出。他们利用晚上11点以后进行拉练演习，模拟几十个国家的车队从机场出来的行驶路线，每辆车沿途所在的点，车与车的间距等，必须清晰地显示在指挥系统里……大家边测试边修改，一次、两次、三次……在峰会开幕前，一共完成了11次演练。

峰会如期而至，海信团队自主研发的“警卫交通保障专用系统”投入实战，这套具有国际领先水平的系统不负众望，协助交警支队圆满完成了保障任务。

“不记得我的员工有多长时间没有回家了，其中一个员工连婚礼都推迟了。从北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、杭州G20峰会，到上合峰会，再到武汉军运会、南昌首届世界VR产业大会，海信见证了越来越多的国家重要时刻，也历练出一支能打硬仗的团队。”刘雪莉不无感慨地说。

开发新品跑出“加速度”

近年，海信确立了大显示发展的新战略。

2019年，刘雪莉担任海信视像科技副总裁和海信商用显示股份有限公司总经理。在市场前瞻与技术应用之间的平衡，是她面临的第一个挑战。

当时在显示屏幕的工艺技术上，业界常用的技术是框贴。“框贴显示屏的效果没有全贴的效果好，屏幕通透性差,显示效果不佳，还反光……我们为何不做全贴合产品？如果沿着行业老路走，技术风险确实小，压力也小，但同质化的产品在竞争中没有优势。我是希望选择一条可以走得更远的路。”刘雪莉说。

开发新品就是要有不断说“行”的勇气。经过艰难的技术攻关，海信终于推出行业里具性价比的全贴合产品。正是通过不断创新，以核心技术提升产品性能，商用显示跑出了“加速度”。目前，海信商用显示公司已建立起智慧教育、智慧办公、智能显示三大产品线，在触控交互、显示画质和音视频AI等领域形成了700余项自主知识产权。

流水带走光阴的故事，光阴则不断积累着人生厚度。刘雪莉告诉记者：“我时常感到自己是幸运的，因为我们的付出在国家建设的重要历史时刻发挥了作用，这种成就感和自豪感不是用金钱来衡量的。为社会创造了价值，我们的存在才有价值，我们的产品和服务才有价值，而正是这种价值感促使我们更加努力前行！”

(责编：李源、曹淼)