原标题：畅晓燕：以长者为尊 以服务为荣

“建行杯”第二届全国巾帼家政服务职业风采大赛决赛养老护理项目三等奖获得者畅晓燕

“我是‘80后’，家里的独生女，养老服务的很多工作之前都没有做过，刚开始真是困难重重……能让我坚持下来的唯一信念就是——不要忘了初心。”畅晓燕还记得2016年刚入职乌兰美养老驿站的时候，自己满肚子的委屈。经过4年的不懈努力，她成长为合格的养老护理员。2019年7月，在内蒙古自治区妇联举办的第二届巾帼家政服务职业技能大赛中，她一举夺得居家养老护理组第一名；2020年10月，在全国妇联举办的第二届全国巾帼家政服务职业风采大赛总决赛中，荣获养老护理项目三等奖。

畅晓燕在工作中认真负责、兢兢业业、吃苦耐劳。她积极参与一线养老护理工作，了解老人的实际护理需求。入住驿站的都是年事已高或生活不能自理的老人， 她千方百计让老人吃得好、睡得好。6年来，她先后服务过75位老人，其中大部分都是失能失智的。每天早上人们还在睡梦中的时候， 畅晓燕已经开始了一天的工作，为老人擦澡、换洗衣物、清理卫生、开窗通风……

在养老驿站最难熬的要数值夜班了，老人们各种闹腾，比如大喊大叫的、在床上站起来的、发脾气的、下地玩的……畅晓燕和同事们的神经一直是紧绷的，有一点响动赶紧过去查看，想尽办法应对老人们的各种状况。

照顾术后康复期的失能失智老人是最费心的。驿站里的张奶奶脑梗后左侧偏瘫，每当夜晚房间安静下来以后，奶奶就开始不停地拍打床铺，声音特别大，全院的老人都能听到。细心的畅晓燕发现，只要搂着她睡，奶奶就能安静入睡，不再吵闹。老人的子女知道后，为畅晓燕双手点赞，夸她不是亲人胜似亲人，替他们尽了孝心。

很多刚来咨询的家属起初担心畅晓燕太年轻。当看到她为老人端水端饭、陪他们聊天、为他们处理大小便、哄着他们睡觉……对待老人像对待自己的爷爷奶奶一样的时候，家属们都露出了满意的笑容。

畅晓燕说，“以长者为尊、以服务为荣”是她的服务宗旨，“让生者悦之、疾者舒之、老者安之”是她的服务目的，养老这项利他利世的民生事业，她将会一直认真地做下去。

（供稿：全国妇联妇女发展部、内蒙古自治区妇联发展部）

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