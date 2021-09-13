原标题：张金飞：三年零投诉的全能“张姐”

“建行杯”第二届全国巾帼家政服务职业风采大赛决赛家务料理项目三等奖获得者张金飞

张金飞曾从事文书、幼师等工作，儿子出生后，做了全职妈妈。儿子两周岁的时候，张金飞想重返工作岗位，有人建议她从事家政行业的工作。

她参加了家政公司的免费培训。短短七天时间，培训内容包括家政服务入门、家庭保洁、家庭烹饪、家庭生活照料等课程，令她大开眼界，增长了见识。“原来家政服务员不等同于保姆，保洁工作也不是一块抹布、一把扫帚那么简单，家庭菜也不仅仅是炖、炒等做法，特别是老人及婴幼儿照护方法，更是具有科学性和专业性的。”从培训中，张金飞了解到，作为新兴产业，家政服务业对家庭和社会有着十分重要的作用。

入职通辽市超越家政服务有限公司后，张金飞接到了第一份家政工作。一个三口之家，宝宝13个月大，她的主要工作是给雇主家做中午饭和收拾房间卫生。“开始以为家政工作对于勤劳的我来说易如反掌，第一次上门服务就发现，要做好，自己的差距还是很大的。”

初次到一个陌生的环境，心理非常紧张，越紧张越做不好，第一天收拾房间时，张金飞不小心将一个花瓶打碎了。雇主没有责怪，反倒过来安慰她，像对待家人一样，她感到心里暖暖的。就这样，慢慢地，她对家政行业的感情越来越深。

工作之余，张金飞不断学习家庭烹饪技巧、婴幼儿照护等知识，有时还会和宝妈分享一些她学到的婴幼儿营养辅食的做法、不同月龄段早教知识等，宝妈们常常夸她：“张姐，有你帮我料理家务真是太好了，不但能做营养可口的饭菜，还能教我科学育儿。你简直就是全能人才。”三年的工作时间里，张金飞从未接到过投诉，雇主与公司对她的工作都给予了充分认可和高度评价。

为提高家政服务水平，在做好本职工作的同时，张金飞积极参加各种家政培训，不断完善和超越自己，让自己在家政的舞台上能有所成就。通过不懈努力，她于2019年7月获得通辽市首届“科尔沁杯”家政行业职工技能大赛家政料理组第三名等。2020年，张金飞被通辽市商务局评为“先进家政服务员”，同年10月，获得第二届全国巾帼家政服务职业风采大赛总决赛家务料理项目三等奖。

（供稿：全国妇联妇女发展部、内蒙古自治区妇联发展部）

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