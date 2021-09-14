近日，“2021金砖国家新工业革命展”在厦门国际会展中心开展。科大讯飞智慧城市副总裁、智慧城市研究院院长江志国参加第二十届世界商业领袖圆桌会议时发表主题演讲，阐述人工智能在福建的规模化应用落地的最新进展。

科大讯飞智慧城市副总裁、智慧城市研究院院长江志国。受访者供图

演讲伊始，江志国介绍了一位多语种AI虚拟主播，她能讲英语、德语、日语、韩语、泰语、四川话、粤语等30多种语言（含方言）。他表示，这背后其实是科大讯飞强大的语音合成、人脸识别、人脸建模、图像合成、机器翻译等多项人工智能技术长期积累的结果。

江志国说：“人工智能的崛起，深刻影响着国内国际的科技创新、产业结构调整、经济社会发展和各领域数字化转型。‘十四五’规划纲要为我们指明了未来的发展方向，AI作为数字化时代新的重要生产力，在赋能城市和社会精细化治理、助力公共服务能力提升、促进数字经济发展等方面都将做出更大贡献”。

他还提到，讯飞开放平台已开放440项平台能力，聚集超过 237万开发者团队，总应用数超过123万，累计覆盖终端设备数超过33亿。

谈及智慧城市领域的最新进展，江志国表示，以AI赋能建设美好城市为愿景，紧抓政府和城市数字化转型刚需，科大讯飞在多个领域不断深耕，其中智慧政务、智慧警务、智慧庭审、政法协同、城市超脑、智能化工程等领域已覆盖全国多个省市县区。

江志国表示，其实早在2013年，讯飞就与厦门大学成立闽南话语音及语言联合实验室，开展闽南话语音及语言相关技术产品研究；通过人工智能和大数据，推动厦门多个公安业务相关的项目合作创新，与厦门火炬高新区管委会、厦门市工信局签署合作协议，推进福建省创新业务中心及产业加速中心建设。

展望未来，江志国表示，希望人工智能技术能成为每个人的随身助手，帮助人们的生活变得更美好。科大讯飞将继续坚持“顶天立地”的发展战略，积极推进数字产业化、产业数字化，成为构筑人工智能产业生态的重要力量。

“2021金砖国家新工业革命展览会”上，科大讯飞带来最新的AI技术和应用成果。受访者供图

本次金砖国家新工业革命展览会紧盯新产业、新技术、新业态，国内参展企业既有世界五百强企业和众多行业百强、独角兽及领军企业，还设有金砖创新基地、智能制造、绿色环保、机器人展区。

据科大讯飞相关人士介绍，本次展览科大讯飞带来了AI+教育、AI+工业、AI+汽车、AI+消费者等多领域的人工智能解决方案和产品，展现了用人工智能赋能各行各业、解决社会刚需问题的各类应用场景。

在“声音实验室”里，参展者不仅能与AI吟诗作对，生成定制藏头诗，还能请AI鉴定声音气质，或为普通话“评级”。接下来的“AI+办公”体验也让观众耳目一新，会议无纸化呈现、实时字幕转写、多语种会议纪录……在“智慧工作”场景，讯飞听见让会议场景变得更加智能。

在智慧教育方面，科大讯飞研发出品了科大讯飞AI学习机T10等各类学习产品，满足学生对于校内学习、探究一体化的多维需求。而在工业领域，科大讯飞充分发挥人工智能技术优势，打造的“讯飞图聆工业云平台”“讯飞工业听诊系统”和讯飞声学成像仪也在此次亮相展会。作为跨行业、跨领域的AI工业互联网平台，讯飞图聆工业云平台结合了人工智能、5G、等新技术，为企业提供标准AI能力、工业AI模型训练平台和相关的工业物联设备。此外，展会期间科大讯飞还带来了“车载语音助理国际版（俄语）”的国际化解决方案。

(责编：李源、董童)