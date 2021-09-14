“科技在新的行业领域应该发挥什么作用？自如作为一家聚焦居住和服务科技领域的企业，未来应该创造什么价值？”自如联合创始人、CEO熊林在公司发展十年之际提出自如作为居住与服务科技企业的新定位，并分享了其在居住与服务科技产业上的思考。

熊林表示，过去十年，伴随中国城市化进程及经济的快速发展，中国住房租赁行业在产品、服务、科技与智能化等方面都发生了剧烈深刻的变化。未来有两个领域非常重要：居住的科技，服务的科技。熊林将其团队的初心与未来的目标浓缩为四个字“真、善、智、美”。

回顾过去，熊林将“真实”作为居住科技创新最初成功的秘诀。他指出，“真”的另一层含义是要创造真实的、对于整体效率、品质有提升的科技力量。

随着城市人口流动性越来越强，租房需求会变得更加普遍。对于如何让城市居住变得更加和谐、让居住服务更加便捷，熊林认为，解决这些问题需要科技助力。他举例，自如很早就构建了租房信用分体系，鼓励用户在居住过程中去主动帮助与分担，促进社区良好氛围，构筑诚实守信的社会租住环境。此外，自如也在不断尝试以科技助力劳动者提高工作效率和收入。

熊林认为，科技赋予未来城市生活更多想象空间。未来房屋将不再仅仅只是一个钢筋水泥的盒子。未来的居住和服务科技会聚焦如何让房屋变得更加智能。他判断，未来智能服务机器人将有非常大的应用场景。自如也将在这方面加大投入力度，运用智能服务科技，坚持提升城市生活智能服务。

“人民对于居住和服务本质追求，是更美好的家庭生活、更美好的体验。所以未来的科技也应该是帮助大家去获得更美好的居住和服务。”熊林在诠释科技之“美”时表示，“在真和善的基础上，我们希望通过科技的智慧化手段，让生活更加美好。”他举例说，今天，通过大数据和云计算，生活在中小城市的居民也有机会享受到一线住宅设计师的服务。未来某一天，装修一套房子就像买一辆汽车一样，不论在哪里，都能获得稳定且有保障的品质。

“城市居住与服务行业，是需要挽起袖子、弄脏双手去真正扎实做的行业。实现每一个创新并没有那么容易。我们相信也希望，在这个领域去攻克难关、建设高地，做到一家在居住和服务科技领域里的百年企业。”熊林表示。

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