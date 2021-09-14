“上半年，海南全省地区生产总值同比增长17.5%、规模以上工业增加值同比增长12.5%、服务业增加值同比增长23.7%、固定资产投资同比增长20.7%……自贸港各项政策相继落地见效，制度创新工作持续深入、效果明显。”近日，海南省委深改办（自贸港工委办）副主任张华伟在介绍海南自由贸易港建设相关情况时表示。

从去年7月以来，海南自贸港以制度创新工作为抓手，推动了营商环境不断优化、社会治理水平不断提升、市场主体活力不断增强，取得积极成效。同时，市场的蓬勃也加快了人才集聚。数据显示，从2018以来，70多项人才政策措施已在海南落地实施，截至今年7月底，海南省共引进人才30.9万人。其中，仅2021年1月至7月就认定高层次人才6342人，同比增长84%。

据介绍，人才引进到海南后，该省不仅将采取有效措施确保人才留得住、用得好，推动形成“远者来、近者悦”的浓郁氛围；还将通过打造高质量的干事创业平台、打造法治化、国际化的营商环境、建设人才服务“单一窗口”等多项措施吸引各方人才共同绘就自由贸易港新蓝图。

“随着海南自贸港建设的深入，‘浅水区’的制度创新基本完成，已踏入‘深水区’、高难度的制度集成创新探索阶段。海南作为最高开放形态的自由贸易港，将主动对标国际经贸新规则和世界先进自贸港，建设我国开放型经济新高地。”张华伟说。

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