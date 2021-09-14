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IDC公布2021Q2全球服务器最新数据：浪潮市占率排名全球第二

2021年09月14日15:31 | 来源：环球网
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日前，IDC发布了最新全球服务器市场季度报告，2021Q2全球服务器市场同比下降2.5%至236亿美元，出货量超过322万台，同比去年增长0.1%。全球前三供应商排名发生变化，浪潮以10.1%市占率，超越HPE位居全球第二，保持中国第一。

2021Q2全球服务器市场的首次下滑，主要是受超大规模数据中心算力需求和部署的回落，及部件供应的影响。从区域来看，北美收入同比下降5.7%，亚太地区（不包括中国和日本）的收入同比上升8.6%。中国服务器收入比上年增长3.4%。

随着全球数字化转型不断加快，各国都意识到数字经济将会是未来国家间经济角力的核心。据IDC预测，到2024年全球数字经济占GDP的比例将由当前的50.1%提升至58.1%。计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP分别增长3.3‰和1.8‰。发展数字经济，算力先行已经逐步成为各国的共识。特别是对于公共算力基础设施的投入，正在成为拉动数字经济增长的重要手段。

作为算力基础设施提供商，浪潮致力于优化中国算力基础设施布局，促进数字化技术持续发展，助力企业在未来数字化转型中占据先机。

在全国一体化算力网络国家枢纽节点建设中，浪潮通过在技术、产品、方案方面的持续创新，全力保障优质、高效的算力供给；浪潮助力的南京智算中心，已成为长三角地区规模最大的城市智算中心；针对国家提出的新型数据中心发展规划要求，浪潮积极探索与实践整机柜、液冷等开放计算技术，推进大型数据中心的绿色高效发展。

此外，浪潮全球化的布局也在不断加快，其服务器产品技术在欧洲、韩国、日本等地区的市占率不断提升。截至目前，浪潮业务已经在全球覆盖了120个国家和地区，有8个全球研发中心、6个全球生产中心以及2个全球服务中心。

(责编：李源、曹淼)

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