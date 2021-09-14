我国高原高寒铁路大直径TBM首次实现地面远程操控始发
2021年09月14日20:43 | 来源：新华网
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新华社北京9月14日电 记者从中国中铁股份有限公司获悉，国内首台应用于高原高寒铁路的大直径TBM——“雪域先锋号”14日成功实现地面远程操控始发，标志着我国高原高寒地区长大隧道智能化施工迈入新阶段。
该高原铁路隧道长37.9公里，为特长深埋隧道，地质条件极其复杂，需长距离、大断面穿越高地震烈度活跃区等，属极高风险隧道。
针对高原高寒长大隧道的极限施工环境，中铁隧道局集团对“雪域先锋号”TBM进行了针对性定制。“雪域先锋号”全长245米，重约2500吨，采用了加强型刀盘设计，同时主轴承也采用了特殊设计，能够满足TBM在极端条件下的长距离掘进。在应对岩爆地质方面，安装了集成岩爆检测系统，能够进行24小时不间断监测。
施工中，为了探索高原高寒地区TBM施工的“少人化”“无人化”，中铁隧道局集团赋能“雪域先锋号”智慧掘进技术，在项目部办公区建设了以地面远程操控为核心的智能建造中心。建设者可在智能建造中心实现对TBM施工的远程操控。该智能建造中心还具有智能掘进、故障自诊断、环境健康监测等功能。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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