我国自主研发的智能航行船舶在青岛海试
2021年09月14日20:44 | 来源：新华网
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新华社青岛9月14日电（记者王凯）9月14日，在青岛海事部门保障下，我国自主研发的智能航行300TEU集装箱商船“智飞”号，在青岛女岛海区成功开展海试。
据介绍，300TEU集装箱商船“智飞”号是我国自主研发的具有智能航行能力、面向商业运营的运输货船，也是目前在建的全球吨位较大的智能航行船舶。该船总长约110米，型宽约15米，型深10米，设计航速为12节。
记者了解到，“智飞”号集成并安装有我国多家科研机构和企业完全自主研发的自主航行系统，并首次在同一船舶上实现直流化、智能化两大技术跨越，具有人工驾驶、远程遥控驾驶和无人自主航行三种驾驶模式，能够实现航行环境智能感知认知、自主循迹、航线自主规划、智能避碰、自动靠离泊和远程遥控驾驶。通过5G、卫星通信等多网多模通信系统，可以与港口、航运、海事、航保等岸基生产、服务、调度控制、监管等机构、设施实现协同。
此外，“智飞”号还配备船舶航行辅助系统，以便在人工驾驶模式下为驾驶员提供信息、环境认知、避碰决策、安全预警等全方位的辅助支持。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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