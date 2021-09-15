本报北京9月14日电 （记者刘诗瑶）记者获悉：第十三届中国国际航空航天博览会（简称“中国航展”）将于9月28日至10月3日在广东珠海国际航展中心举行。

本届航展由中国民用航空局、国家国防科技工业局、国家航天局、广东省政府等主办，将迎来线上线下近40个国家和地区的700家企业参展，展馆数量达11个，室内展览面积达10万平方米，室外展览面积36万平方米，参展飞机超100架。同时，本届航展将按照行业细分，设立民航产业、军民两用技术、航空制造配套等展区，还将围绕航空航天、国防工业等领域举办相关论坛、会议、推介会等行业交流活动超100场。

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 02 版）

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