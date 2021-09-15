中国航展参展飞机将超100架
2021年09月15日05:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京9月14日电 （记者刘诗瑶）记者获悉：第十三届中国国际航空航天博览会（简称“中国航展”）将于9月28日至10月3日在广东珠海国际航展中心举行。
本届航展由中国民用航空局、国家国防科技工业局、国家航天局、广东省政府等主办，将迎来线上线下近40个国家和地区的700家企业参展，展馆数量达11个，室内展览面积达10万平方米，室外展览面积36万平方米，参展飞机超100架。同时，本届航展将按照行业细分，设立民航产业、军民两用技术、航空制造配套等展区，还将围绕航空航天、国防工业等领域举办相关论坛、会议、推介会等行业交流活动超100场。
《 人民日报 》（ 2021年09月15日 02 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部深入推进互联互通 分享链接或将告别复制乱码
- 长期以来，由于部分互联网平台之间不能互联互通，导致用户操作不便。9月9日，工信部有关业务部门召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，并提出有关即时通信软件的合规标准，要求9月17日前各平台按标准解除屏蔽。…
相关新闻
- 评论
- 关注