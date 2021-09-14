人民网记者 栗翘楚

长期以来，由于部分互联网平台之间不能互联互通，导致用户操作不便。9月9日，工信部有关业务部门召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，并提出有关即时通信软件的合规标准，要求9月17日前各平台按标准解除屏蔽。

9月13日，工信部部长肖亚庆在国新办发布会上再次强调，互联网发展一定要能够使老百姓的生活更加方便，助力各方面发展，最终促进互联网行业、平台经济健康有序发展。

同时，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，怎样保障合法网址链接正常访问，是互联网发展的基本要求，无正当理由限制网址链接的识别、解析、正常访问，影响了用户体验，也损害了用户权益，扰乱了市场秩序。当前，工信部正在按照专项行动方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。

政策指导和用户需求的双重驱动下，互联网企业间屏蔽网址链接问题或将成为历史。据媒体报道，会后，腾讯回应表示，将坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤地实施。

在华东政法大学竞争法研究中心执行主任翟巍看来，部分互联网平台的封闭生态使得一些网络黑产有隙可乘。他表示，“黑灰产”作为一个整体，而各个平台却分而治之，这本身就是黑灰产利用平台之间裂隙不断得逞的原因。

“平台间的互联互通，将有更有利于守住安全底线。”翟巍表示，在此基础上，各平台在信息同步、产品设计等方面将更便捷地实现协调联动，不断提升用户使用移动互联网的安全保障。

各平台互联互通后，如何减少复杂纠纷的出现？

北京市京师律师事务所合伙人王正宇律师表示，一方面，在平台恪守规则，对网络违法行为进行精准处理的同时，商家也应当做到遵守法律，遵从商业道德和社会公序良俗，不以侵权为手段进行非法获利；另一方面，对于用户来说，在享受便利的同时，应提高个人防范意识，留意相关有害信息，避免上当受骗。

赵志国指出，下一步，工信部将从加强行政指导、加强监督检查、强化依法处置三方面着手，督促企业抓好整改落实，确保问题整改到位，并通过整改一批典型违规行为，查处一批典型违规企业，推动形成互通开放、规范有序、保障安全的互联网发展良好环境。

(责编：杨虞波罗、高雷)