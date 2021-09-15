本报北京9月14日电 （记者罗珊珊）第130届中国进出口商品交易会（广交会）将在广东省广州市开幕。国新办9月14日举行新闻发布会介绍有关情况。

“第130届广交会将首次线上线下融合举办，这是常态化疫情防控背景下我国举办的一场重大国际经贸活动，有利于维护我国经济稳定复苏的良好态势，有利于展示我国扩大开放的坚定决心。”商务部副部长任鸿斌表示。

本届广交会以促进国内国际双循环为主题。一方面继续发挥线上展不受时空限制、低成本高效率联结全球的优势，吸引更多高质量境外采购商参会，服务外贸企业开拓国际市场，开辟新的订单渠道；另一方面，通过恢复举办线下展，鼓励适合国内市场、“同线同标同质”的产品参展，助力外贸企业发掘国内商机，开拓国内市场，更好服务构建新发展格局。

统筹考虑疫情防控需要，本届广交会由以往的三期调整为一期，时间为5天，按16大类商品设置51个展区。其中线下展展览面积约40万平方米，7500家企业参展，就规模而言，仍然是疫情影响下全世界最大规模的线下展会。设品牌展位1.17万个，占线下展位总数的61%，2200多家品牌企业参展，优质企业占比与历届广交会相比显著提升。线上展保持原有约6万个展位，更新上传展品总量超300万件，继续为2.6万家企业和全球采购商提供线上贸易合作交流平台。

广东省副省长张新介绍，广东按照最高标准、最严要求制定了严密的疫情防控总体方案，对重点人群、重点区域、重点环节、重点场所严格制定出台了具体的防疫措施、技术指引和应急预案。

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 04 版）

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