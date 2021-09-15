本报北京9月14日电 （记者丁怡婷）我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。国家能源局近日公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单，676个县（市、区）列入其中。从名单中看，数量位列前三的省份分别为山东（70个）、河南（66个）、江苏（59个）。

“国家能源局启动整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作，主要目的就是充分调动和发挥地方积极性，引导地方政府协调更多屋顶资源，进一步开拓市场，扩大屋顶分布式光伏建设规模。同时，也有利于削减电力尖峰负荷，节约优化配电网投资。”国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍。

国家能源局发布通知要求，试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。各试点地区要改善新能源开发建设营商环境，降低屋顶分布式光伏开发建设非技术成本，减轻投资开发企业负担。

试点过程中，不得以开展试点为由暂停、暂缓其他项目立项备案、电网接入等工作。对于试点过程中不执行国家政策、随意附加条件、变相增加企业开发建设成本的，将取消试点资格。

同时，各地电网企业要在电网承载力分析的基础上，配合做好省级电力规划和试点县建设方案，充分考虑分布式光伏大规模接入的需要，积极做好相关县（市、区）电网规划，加强县（市、区）配电网建设改造，做好屋顶分布式光伏接网服务和调控运行管理。

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 11 版）

(责编：白宇、赵欣悦)