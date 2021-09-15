8月运输生产货运指数平稳增长
2021年09月15日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月14日电 （记者刘志强）交通运输部科学研究院9月14日发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，8月CTSI总体呈现“货运平稳增长、客运明显下降”的特点。
8月，CTSI为150.7点，同比下降6.7%，两年平均下降7.8%。分结构看，CTSI货运指数为196.7点，同比增长4.5%，两年平均增长4.8%；CTSI客运指数为62.6点，同比下降43.8%，两年平均下降40.1%。
交通运输部科学研究院信息中心副主任周健认为，8月，随着部分地区洪涝灾害等极端天气影响逐步消退，货运指数出现一定幅度回升，但仍低于今年上半年；CTSI客运指数两年平均下降40.1%，主要受疫情多点散发影响，导致暑期旅游出行、商务出行等需求明显减少。
CTSI以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。
《 人民日报 》（ 2021年09月15日 11 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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