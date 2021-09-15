人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

让直播融入农产品供应链（点睛）

魏际刚
2021年09月15日05:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　目前，邮政普遍服务营业网点已经实现乡镇全覆盖，建制村全部实现直接通邮，快递服务乡镇网点覆盖率达到98%，快递直接投递到村的比例超过一半，已经初步形成了县、乡、村的三级寄递物流配送体系。

　　直播电商的快速发展不仅得益于电子商务的模式创新，也得益于快递深度融入网络直播产业链，形成直播与快递联动协同的格局。

　　近些年，快递农村服务网络不断延伸，农村电商物流配送模式不断创新，初步解决了农村“最后一公里”问题，为工业品下乡与农产品进城创造了条件，为农业发展、农民生活改善、农村发展环境改良、乡村振兴等提供了重要的助力。

　　但也要看到，农村物流发展不平衡、不充分的问题也比较突出，主要表现为农村物流网络局部不畅、物流成本较高、数字化转型慢、标准化能力不足、冷链专业化水平较低、绿色发展压力较大等。

　　展望未来，网络直播将会与多种业态、产业链各环节以及终端消费者进行广泛、实时连接，构建起基于数字基础和平台模式的现代供应链服务体系。相应地，快递业需要围绕需求变化趋势，进一步完善县、乡、村三级网络，合理布局网点与线路，增强服务功能，优化服务结构，实现快递业与“三农”深度融合，推动农业供应链、网络直播链高效运转。具体而言，快递企业一方面可充分利用农村现有仓配与邮政快递资源；另一方面，快递企业可在偏远地区布局无人载具，创新农村配送模式，推动“互联网+邮政快递”“智能+邮政快递”等模式发展。

　　（作者为中国国际发展知识中心副主任、研究员，本报记者李心萍整理）


　　《 人民日报 》（ 2021年09月15日 11 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部深入推进互联互通 分享链接或将告别复制乱码
　　长期以来，由于部分互联网平台之间不能互联互通，导致用户操作不便。9月9日，工信部有关业务部门召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，并提出有关即时通信软件的合规标准，要求9月17日前各平台按标准解除屏蔽。…
工信部推出“一证通查”服务：可查询用户名下电话卡数量
　　图片来源：工信微报 人民网北京9月14日电 （赵超）据“工信微报”消息，全国移动电话卡“一证通查”服务在今日正式上线。通过该服务，用户可凭借居民身份证查询个人名下登记电话卡数量，如对查询到的电话卡情况有异议，还可通过对应的电信企业查询明细信息并进行相应处理。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部