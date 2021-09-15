魏际刚

目前，邮政普遍服务营业网点已经实现乡镇全覆盖，建制村全部实现直接通邮，快递服务乡镇网点覆盖率达到98%，快递直接投递到村的比例超过一半，已经初步形成了县、乡、村的三级寄递物流配送体系。

直播电商的快速发展不仅得益于电子商务的模式创新，也得益于快递深度融入网络直播产业链，形成直播与快递联动协同的格局。

近些年，快递农村服务网络不断延伸，农村电商物流配送模式不断创新，初步解决了农村“最后一公里”问题，为工业品下乡与农产品进城创造了条件，为农业发展、农民生活改善、农村发展环境改良、乡村振兴等提供了重要的助力。

但也要看到，农村物流发展不平衡、不充分的问题也比较突出，主要表现为农村物流网络局部不畅、物流成本较高、数字化转型慢、标准化能力不足、冷链专业化水平较低、绿色发展压力较大等。

展望未来，网络直播将会与多种业态、产业链各环节以及终端消费者进行广泛、实时连接，构建起基于数字基础和平台模式的现代供应链服务体系。相应地，快递业需要围绕需求变化趋势，进一步完善县、乡、村三级网络，合理布局网点与线路，增强服务功能，优化服务结构，实现快递业与“三农”深度融合，推动农业供应链、网络直播链高效运转。具体而言，快递企业一方面可充分利用农村现有仓配与邮政快递资源；另一方面，快递企业可在偏远地区布局无人载具，创新农村配送模式，推动“互联网+邮政快递”“智能+邮政快递”等模式发展。

（作者为中国国际发展知识中心副主任、研究员，本报记者李心萍整理）

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 11 版）

(责编：白宇、赵欣悦)