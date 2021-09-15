本报北京9月14日电 （记者邱超奕）记者从中国民航局14日举行的新闻发布会上获悉：截至8月底，我国运输航空持续安全飞行132个月、9595万小时，安全运送旅客49.3亿人次。

民航局综合司副司长王海波表示，今年以来，成都天府机场、青岛胶东机场等一批重点工程投入使用，固定资产投资已经完成全年进度的60%，全国运输机场数量达到246个。同时，民航相关产业呈现积极恢复态势，全国日航班量已回升至约1.2万班。

民航局运输司副司长商可佳表示，中秋国庆假期，一部分在暑期被抑制的出行需求将得到释放。运力安排方面，民航局积极支持航空公司灵活组织安排运力和时刻资源，优化航线结构，满足假期市场需求。截至目前，已在每周超过10万班国内定期客运航班计划的基础上，安排多家航空公司执行中秋加班计划4250班，国庆加班计划4406班。

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 11 版）

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