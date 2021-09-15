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我国工业机器人自主研发提速

今年市场规模预计将达445.7亿元

2021年09月15日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月14日电  （记者韩鑫）在世界机器人大会闭幕式上正式发布的《中国机器人产业发展报告》显示，2021年，我国机器人市场规模预计将达到839亿元，其中工业机器人市场规模将达到445.7亿元，预计2016—2023年的平均增长率达18.3%。

　　近年来我国制造企业数字化、智能化转型建设步伐日益加快，有力推动了工业机器人市场快速发展。受疫情影响，2020年在全球机器人市场出现下滑时，我国工业机器人市场已率先开始复苏。预计到2023年，国内市场规模进一步扩大，将突破589亿元。

　　市场规模不断扩大的同时，研发水平也在持续提升。报告显示，当前我国工业机器人自主研发进程提速，应用领域向更多行业拓展，工业机器人核心零部件自主化步伐明显加快。作为我国高端制造业的代表之一，近年来工业机器人核心零部件自主化率不断提升，正逐步形成自主可控的产业链生态。

　　

　　版式设计：汪哲平


　　《 人民日报 》（ 2021年09月15日 11 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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