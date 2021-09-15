本报记者 张 文 王永战

日前，5位诺贝尔奖获得者，32名海内外院士，以及来自31个国家和地区的3000多名高校、科研机构、创新企业的代表，在线上线下，共同开启第十九届中国西部海外高新科技人才洽谈会（“海科会”）大幕。

本届“海科会”以“科技促发展·创新谋未来”为主题，配套举办全球青年学者论坛、2021海外高层次人才创新创业论坛等22项特色活动，内容丰富。与会人士围绕会议主题深入交流探讨，碰撞思想火花，推动人才项目合作，服务高质量发展。

立足新发展阶段 坚持创新主题

远程血检、无需充电桩的镁燃料电动车、社区里的足球公园、5G无人机……9月6日上午，聚集了当下最热前沿领域的第七届“海科杯”全球华侨华人创新创业大赛半决赛、决赛在成都高新区菁蓉汇举办。来自全世界的100多个优质高新科技项目团队一一路演，进行终极角逐。最终，6个项目分获一、二、三等奖，其中来自新加坡的参赛项目《基于干血浆斑技术的远程血检解决方案》斩获冠军。

“海科杯”是“海科会”的重要活动，旨在引导更广泛的社会资源支持海外华侨华人在川创新创业实践。“海科会”自1995年创办以来，四川省委、省政府高度重视，九三学社中央、国务院侨务办公室全力支持，海内外有关各方共同打造，始终坚持以“科技创新”和“招才引智”为宗旨，持续助力中国西部特别是四川的经济社会发展进步。

创新之道，惟在得人。当今时代，人才已经成为引领科技创新、驱动产业变革的关键因素，成为推动高质量发展的重要战略资源。四川历来是一片崇尚创新、兼收并蓄的热土。早在19世纪末就有一大批外国专家学者不远万里来四川开堂讲学，教授先进科学知识。新中国成立后的第一个五年计划建设时期，数百名海外科技工作者扎根四川、艰苦创业，为奠定工业基础作出了重要贡献。

近年来，四川把创新作为第一动力，把人才作为第一资源，突出“高精尖缺”导向，深入实施“四川高端引智计划”“天府峨眉计划”，深化科技体制改革，优化人才评价激励机制，努力为各类人才在川工作生活、兴业发展创造一流环境，提供全方位服务。

今日之四川，创新要素集聚，创新活力迸发。现已拥有普通高校134所、科研院所297家、两院院士60余名，建成国家级创新平台183个，高新技术企业超过8000家，数字经济规模达1.6万亿元。科技对经济增长贡献率达60%，区域创新能力位居西部前列，在国家创新版图中地位凸显。

聚焦专业新知识 共享行业新热点

在创新主题下，第十九届“海科会”始终聚焦专业新知识，共享行业新热点，力图让前沿知识和科技成果、行业发展新动向通过这一平台实现碰撞。

9月7日，紧随本届“海科会”开幕式的，便是大咖云集的天府论坛。论坛上，2013年度诺贝尔化学奖获得者、美国科学院院士迈克尔·莱维特，国际欧亚科学院院士、中国中医药研究促进会会长张大宁，中国科学院院士、发展中国家科学院院士赵宇亮，华南理工大学教授陈俊龙先后发表演讲，就人才应如何与人工智能相结合、中医药学的发展、纳米科技人才与科技创新链、数字经济及物联网产业发展等分享前沿看法，引发与会者阵阵喝彩。

聚焦万物智能互联时代的学术前沿与技术重点，“海科会”期间，“2021四川人工智能高峰论坛”备受关注。论坛期间的主旨报告环节，加拿大国家工程院院士、复旦大学特聘教授宋梁、四川大学计算机学院院长助理赵启军等先后做主旨报告，分享前沿智慧，让人工智能的最新思考得以相互碰撞。

超高清视频产业未来的发展方向在哪里？“海科会”期间，一场超高清视频产业海内外人才峰会的活动，告诉了人们最新答案。超高清视频是继数字化、高清化后新一轮重大技术变革。峰会期间，来自中国工程院、中国电子信息产业发展研究院和中国电信等单位的行业专家，先后分享了自身看法，就相关技术推进和产业发展规划建言献策。

服务四川发展，一场电子信息新技术和新生态高峰论坛吸引了中国工程院、国外相关专家和众多企业代表参与。

“我们一定要充分利用自己掌握的专业知识与技术专长，贡献自己的智慧力量，不断地提高四川省乃至全国的信息产业的竞争力与发展水平。”论坛期间，陈俊龙教授发出了助力四川省打造中国智造西部高地的号召，引发共鸣。

此外，围绕数字经济发展，首届川渝数字经济创新发展论坛上，相关专家迸发出不少新想法。而在2021第三届国际航空航天产业人才大会上，来自于国内外知名航空航天头部企业的众多嘉宾先后分享观点，一些企业还借机发布了高端技术岗位的招聘需求，引得不少海外高层次人才跃跃欲试。

服务高端人才 搭建创新创业平台

引进一批海外高层次人才及项目落户四川，为深入推进创新驱动，引领高质量发展注入新的动力，是本届“海科会”举办的题中应有之义。

作为本届“海科会”的创新活动之一，四川首届“全球青年学者论坛”集聚海内外高层次青年学者，采取“线上+线下”“主场+分场”的形式举行，主场活动线下邀请到海外省外的200多名博士和副高职称及以上青年学者参会。而作为本届“海科会”主题市，四川省内江市以“创新开启新征程·同心共绘新内江”为主题，重点推介了内江市投资及人才发展环境、内江国际物流港等内容，签下项目23个。其中，人才技术合作项目7个，项目涉及电子信息、汽车零部件等多领域。

为海外人才与用人单位搭建沟通合作平台，已成为“海科会”的鲜明特色。四川省人才办主任陈冠松在介绍海外人才及项目引进签约成果时说，第十九届“海科会”经过前期各方对接，促成了1212名海外人才与省内396家高校、科研院所、企事业单位及产业园区签订引才协议，较上届“海科会”增长97%。其中，博士及以上776人、占64%；来川创业或全职工作874人、占72%。

举办创新创业大赛，推动有关项目合作签约，实现项目及时落地，也是“海科会”服务人才发展的重要功能。第七届“海科杯”全球华侨华人创新创业大赛期间，共征集37个国家和地区高新科技项目725个，是历届最多的一次。“截至目前，本届大会达成签约项目115个、签约金额204.9亿元，”陈冠松说，今年的创新创业大赛，共50个参赛项目与四川相关企业签署合作协议，较上届增长24%，创下历史新高。参加完最后的决赛，创业者李卫民说，这是一个创意比拼、创新创业成果展示的舞台，更是一场创新创业者智慧交锋、思维碰撞的盛会。

如今，“海科会”正成为四川搭建创新平台，服务人才发展的重要抓手。四川省委书记彭清华在参加“海科会”开幕式时说，四川提出打造国家战略科技力量重要承载区和创新要素加速汇聚地、建成创新驱动发展先行省的战略目标，专门出台进一步支持科技创新的政策措施，着力把“天府之国”打造成为人才荟萃、创新创造的“圆梦之乡”。为实现这个目标，本届“海科会”期间，全国首个极端灾害预警智库、川渝海归智库中心、四川省超高清视频产业园、西南地区首个电子信息概念验证中心等创新载体先后成立或揭牌，为各类人才创新创业开辟了新空间，搭建了新舞台。

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 14 版）

(责编：白宇、赵欣悦)