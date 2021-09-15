本报成都9月14日电 （记者张文）日前，“海科杯”全球华侨华人创新创业大赛在四川成都举行决赛，涵盖电子信息、生物医药、先进制造、新材料与节能环保、互联网与现代服务五大领域的9个项目在现场路演。项目的技术创新体现在哪里？未来的商业规划是怎样？项目如何实现盈利……路演中，评委们提问“辣味十足”，其专业建议为选手提供了新的方向。

“在比赛之前，成都方面就做了不少企业对接、政策宣讲的工作，让人感动。”冠军项目参赛选手何涛说，“海科杯”将来自世界各地的创新创业人才聚集在一起，碰撞出意想不到的火花，足以让人感受到四川对科技创新的重视。“成都，是我们项目最想落地的城市。”

“成都先导药物作为在高新区成长起来的科技创新企业，9年来的成长历程很好地印证了四川在创新创业环境打造方面的持续努力，为创新项目的落地、创新企业的孵化、中小企业的发展提供了十分优越的环境。正是得益于成都良好的创新创业环境，公司在去年4月成功登陆上交所科创板，成为西南首家登陆科创板的企业。这充分说明四川各级政府打造极其良好的国际创新创业环境，使得优秀的企业在行业和领域中脱颖而出，说明四川是西部创新创业环境的引领者。” 高新科技企业代表、成都先导药物开发股份有限公司董事长兼CEO李进表示。

“成都高新区是全国首批创建世界一流高科技园区试点之一，也是西部首个国家自主创新示范区。长期以来，我们秉持发展高科技、实现产业化的初心使命，大力推进电子信息、生物医药及新经济三大主导产业，不断扩大对外开放，加强国际合作，加快实施人才优先发展战略，着力为包括广大华侨华人、留学生在内的各类海内外高层次人才提供优越的创新创业环境，加快构建国家高质量发展示范区和世界一流高科技园区。目前成都高新区聚集各类企业超过16万家，其中科技型企业超过5万家，上市过会企业总数达50家。我们针对高层次人才培育和创新创业工作，研究出台了金熊猫人才计划等系列行动计划，建立有针对性的人才知识体系，满足引进人才在创新创业、自我发展、综合配套服务等方面的需求，努力解决产业链细分领域从‘0到1’的创新和卡脖子技术的创新。”成都高新区党工委副书记、管委会主任余辉表示。

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 14 版）

(责编：白宇、赵欣悦)