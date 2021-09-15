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“我们的愿景是共同健康”

本报记者  王永战
2021年09月15日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　第七届“海科杯”全球华侨华人创新创业大赛，获得一等奖的选手是来自新加坡的何涛。他带来了《基于干血浆斑技术的远程血检解决方案》的创业项目，“作为新加坡国立大学孵化的基于干血浆斑技术的远程微血检解决方案，项目是个连接器，我们的愿景是共同健康。”

　　据2018年国家卫生统计年鉴报告显示，2018年中国至少有9亿人没有参加血液检查，其障碍在于主流的血液检查过程需要消耗大量的时间，需要专业的医护人员参与，需要冷链运输。为解决传统方案的问题，何涛等人提出，利用血浆分离卡自动分离血细胞，让血浆沉淀下去形成血浆斑，然后再与其它的产品组成一个采血工具包。

　　“我们的产品优势是电解、低成本，在家里夹两滴血就可以替代去医院里采一管血”，何涛说，新技术只需5分钟就可以操作完成。在创新创业大赛的决赛上，何涛介绍，项目的目的是希望实现血液检查服务的远程化、自动化、数字化，最终将血液检查服务下沉触达所有人群。何涛解释，这个创业项目本质上就是一个连接器，希望解决医疗资源和检验资源分布不均的问题。

　　目前，何涛已经组建了一个有共同愿景的团队。其中，一半人在成都，一半人在新加坡。项目团队里，既有膜工程方面的专家，也有何涛这样的拥有互联网和产业互联网背景的经验人士。如今，何涛正在争取政府更多支持，并尝试与医院等机构合作，让这个利民的好技术走向市场。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月15日 14 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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