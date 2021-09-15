多年来，我国在纳米科技基础研究方面走在世界前列。目前，全世界最顶尖的从事纳米技术研究的20家机构中，中国占了11家。我国的纳米科学中心跟哈佛大学和加州理工大学这三家位居世界前三。我们在纳米科技的很多领域，比如极限测量、纳米材料、纳米器件、纳米催化、纳米能源、纳米生物安全等方面都走在世界前列。我国有40多位中科院院士正在从事纳米科技研究。我们有146项自然科学奖，尤其是自然科学一等奖里边占1/3是纳米科技的。我国有31万件纳米科技专利，这也是很庞大的数字。

但在产出方面，中国纳米科技相对弱一些，这是我们下一步研究的重点。既然我们的基础研究已经走在世界前列，接下来就是产业化。也就是说，我们要尽快完善科技创新链，搭建纳米科技人才与科技创新链。

过去几年，我国也对产业化方面进行了大规模投入，比如在粤港澳大湾区，就正在建国家纳米科技创新研究院，专门聚焦成果转移转化。

如今，我国的纳米科技成果转化产业有两个大的部分。一部分在广东纳米院，还有一个在苏州工业园区，这两个地方是比较成规模的大的产业基地。目前，中国纳米谷正在建设第三期。

我们有理由期待，通过这一系列布局，在不远的将来我们将解决国家基础研究和产业化之间更有效转化的问题。

（本报记者王永战整理）

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 14 版）

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