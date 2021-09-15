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华南理工大学教授陈俊龙——

数字经济提升居民幸福感

2021年09月15日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　国家提出以数字经济来做基建设计，通过实体经济的数字化对传统产业进行改进，这几年我们做得非常成功，尤其是数字产业化、产业数字化的各行业。

　　智慧医疗和智能家居是AI赋能产业的一部分。智慧医疗就是通过人工智能、5G技术与物联网，把医疗信息化，实现各级医院之间医疗卫生、人才资源、医疗信息资源和医疗文件资源共享，医学检验、影像检查结果互认，大型贵重和特殊医学仪器设备共享，重要医疗救治资源共享，并打造健康档案区域医疗信息平台。这样的智慧医疗具备提供远程会诊、远程监护、智慧导诊的功能。智能家居是利用网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术等，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，比如通过穿戴式的医疗设备可以随时测量健康状况，方便照料老人。

　　精神健康方面也会是未来人工智能赋能产业创新方向。通过设计可采集脑波的装置，通过脑波传输直接了解使用者的情绪。家居机器人就可以直接了解老年人的情形，经过云计算做脑通信，做到“心心相印”。

　　我们希望打造一个纳米芯片，设计一个携带式的可穿戴脑波采集器，把脑波的信息映射到采集点。如果采集到这些信息，就可以帮助人们了解焦虑症等疾病问题，有助于精神病、抑郁症的早期发现。希望未来我们可以结合脑科学、脑波采集、医学虚拟现实、红外光线，无创的调控技术等，对心理疾病进行调控。

　　（本报记者张文整理）


　　《 人民日报 》（ 2021年09月15日 14 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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