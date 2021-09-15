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二手商品交易期待高效循环（新视点）

王子凯  唐一鑫
2021年09月15日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　“这个电子琴怎么卖？”从满是磨痕的收音机堆里，谷相恩拎出一台粉色儿童电子琴，按下琴键，琴声有点沙哑，他判断只需更换电池，电子琴便能正常使用。最终，谷相恩和摊主以30元的价格达成了这次交易。

　　在北京朝阳区大柳树市场的旧货摊上，二手商品在一次次这样的交易中延续生命。“每逢周二傍晚开市，就能看见不少家庭来逛夜市，小孩来找二手玩具，年轻人来淘一些新奇玩意儿，上年纪的来找古玩，可热闹了！”大柳树市场负责人介绍。

　　相比线下旧货市场，线上二手商品交易平台的体量更大、流通更广。“服饰、美妆、手机、数码产品等品类商品订单量位居平台交易前列，潮鞋、汉服等深受年轻用户喜爱的商品订单量增长明显。”线上交易平台“闲鱼”负责人介绍。

　　根据今年3月国务院发展研究中心发布的《数字时代闲置资源优化利用模式研究》（以下简称《研究》），2020年我国二手交易市场规模达到约1万亿元。国家发改委今年7月发布的《“十四五”循环经济发展规划》也将“规范发展二手商品市场”作为推进循环经济发展的重点任务之一。

　　推动二手商品市场更好发展，面临着完善监管等任务。“朋友曾在二手商品交易平台上卖出一件护肤品，买方拿到货后又要求退货，说东西是假的。朋友检查发现，原本的护肤品被调包了，可又说不清，只能自认倒霉。”北京交通大学学生肖慧说。

　　由于消费者对产品质量的担心，二手交易的效率往往低于新商品交易。与此同时，二手交易监管需完善相关法律法规。《研究》指出，闲置资源交易平台以普通消费者之间二手物品的低频交易为主，难以完全参照《电子商务法》中的七天无理由退货、缴纳保证金等规定进行管理。

　　为了解决信任问题，一些二手交易平台尝试引入专业第三方检测机构。“卖家在发布手机、数码、奢侈品、潮鞋等品类商品时，可以选择使用检测服务，这样专业第三方检测机构将对商品真伪、质量进行鉴定，检测通过后再发货给买家。”“闲鱼”负责人介绍。

　　针对二手交易市场未来的发展，《“十四五”循环经济发展规划》提出，要完善二手商品流通法规，规范二手商品流通秩序和交易行为；强化互联网交易平台管理责任，加强交易行为监管，为二手商品交易提供标准化、规范化服务；同时推动线下实体二手市场规范建设和运营，鼓励建设集中规范的“跳蚤市场”。

　　专家认为，这些措施将疏通二手商品交易的堵点难点，让物品得到高效循环利用，为建设资源节约型社会贡献力量。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月15日 19 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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