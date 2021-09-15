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农业农村部等6部门联合印发规划——

“十四五”农业绿色发展有了路线图（锐财经）

本报记者  廖睿灵
2021年09月15日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近年来，位于辽宁省朝阳市的维健农产品科技开发股份有限公司采取“公司+合作社+农户”的方式，在朝阳市胜利镇种植水果玉米，并对其深加工，形成了生态循环高效农业发展模式，助推区域农业绿色发展，实现了农业增产、农民增收。图为日前该公司员工在加工水果玉米。
　　仇一军摄（人民视觉）

　　到2025年，全国耕地质量等级达到4.58；绿色、有机、地理标志农产品认证数量达到6万个；农产品质量安全例行监测总体合格率达到98%……日前，农业农村部等6部门联合印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》（下称《规划》），这是我国首部农业绿色发展专项规划，对“十四五”农业绿色发展工作作出系统部署和具体安排，为促进生态改善、全面推进乡村振兴提供了有力保障。

　　明确目标，实现“五个明显”

　　“近年来农业农村部会同有关部门，将绿色发展作为实施乡村振兴战略的重要引领，转变农业发展方式，农业绿色发展进展明显。”农业农村部相关负责人表示，但从总体上看，农业绿色发展仍处于起步阶段，还面临不少困难和挑战，比如绿色优质农产品供给还不足、绿色发展激励约束机制尚未健全等，需要加大工作力度，推进农业发展全面绿色转型。

　　围绕农业绿色发展，《规划》明确了目标：到2025年，农业绿色发展全面推进，制度体系和工作机制基本健全，科技支撑和政策保障更加有力，农村生产生活方式绿色转型取得明显进展。具体而言，要实现“五个明显”。

　　资源利用水平明显提高。耕地、水等农业资源得到有效保护、利用效率显著提高，退化耕地治理取得明显进展，以资源环境承载力为基准的农业生产制度初步建立。

　　产地环境质量明显好转。化肥、农药使用量持续减少，农业废弃物资源化利用水平明显提高，农业面源污染得到有效遏制。

　　农业生态系统明显改善。耕地生态得到恢复，生物多样性得到有效保护，农田生态系统更加稳定，森林、草原、湿地等生态功能不断增强。

　　绿色产品供给明显增加。农业标准化清洁化生产加快推行，农产品质量安全水平和品牌农产品占比明显提升，农业生态服务功能大幅提高。

　　减排固碳能力明显增强。主要农产品温室气体排放强度大幅降低，农业减排固碳和应对气候变化能力不断增强，农业用能效率有效提升。

　　聚焦关键，“三加强、一打造”

　　农业农村部介绍，聚焦绿色发展关键领域和薄弱环节，《规划》提出了“三加强、一打造”重点任务。

　　加强农业资源保护利用。第三次全国国土调查数据显示，2019年末全国耕地19.18亿亩。与“二调”相比，10年间全国耕地地类减少了1.13亿亩。《规划》提出，要落实最严格的耕地保护制度，加强耕地质量建设和退化耕地治理。到2025年，累计建成高标准农田10.75亿亩；“十四五”期间累计治理酸化、盐碱化耕地1400万亩。

　　加强农业面源污染防治。推进化肥农药减量增效，促进畜禽粪污和秸秆资源化利用，加强白色污染治理。

　　加强农业生态保护修复。树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，保护修复农业生态系统，增强生态系统循环能力，提升农业生态产品价值。

　　同时，打造绿色低碳农业产业链。生产环节，深入推进农业供给侧结构性改革，推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产；加工环节，坚持加工减损、梯次利用、循环发展方向，统筹发展农产品初加工、精深加工和副产物加工利用；消费环节，健全绿色农产品标准体系，加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证管理。倡导绿色低碳生活方式，开展农产品过度包装治理，坚决制止餐饮浪费行为。

　　科技创新，为绿色发展添动能

　　“针对科技方面的短板，《规划》提出强化科技动能，健全绿色技术创新体系，强化农业绿色发展科技支撑。”农业农村部相关负责人说。

　　具体来看，要做好三方面工作：

　　推进农业绿色科技创新。加强绿色科技基础研究，开展关键技术攻关，推进技术集成创新；完善绿色农机装备创新体系，推动农机装备研发升级，加快绿色高效技术装备示范推广；建设农业绿色技术创新载体。

　　加快绿色适用技术推广应用。推进绿色科技成果转化和绿色技术先行先试，引导小农户应用绿色技术。

　　加强绿色人才队伍建设。健全基层农技推广服务体系。培育新型农业经营主体。支持发展家庭农场和农民合作社，培育农业产业化龙头企业和联合体；引导新型农业经营主体发展绿色农业、生态农业、循环农业；鼓励广大科技特派员在农业绿色发展领域创新创业；支持新型农业经营主体带动普通农户发展绿色种养，提供专业化全程化绿色技术服务。同时，培养绿色技术推广人才。发挥高等院校、科研单位作用，增设农业绿色发展专业，在生产一线建立科技小院、实习基地，指导科研人才参与绿色技术推广。

(责编：白宇、赵欣悦)

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