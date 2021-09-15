本报记者 乔 彩

曹 一作（新华社发）

在江苏省海安市海安街道星海社区，新时代文明实践志愿者给社区老人讲解如何使用智能手机申请健康码、网上购物支付以及预防诈骗等知识，帮助老年人了解掌握智能手机的操作方法。

翟慧勇摄（人民图片）

不会预约挂号导致白跑医院、手机字体太小影响阅读、跟不上银行等自助终端功能切换节奏……数字化时代，科技创新在不经意间给“银发族”筑起一道数字城墙。2020年以来，相关部门大力推动互联网应用适老化水平及特殊群体的无障碍普及。专家指出，保障老年人、残疾人在互联网中使用信息的平等权益，是增进全体人民福祉的应有之义。

帮助更多老年人“触网”

打开抖音，搜索“如何在网上买东西”，点开视频，博主的声音响起。70岁的梁女士对照该视频，打开了购物软件。“每一步怎么操作，视频上都讲得清清楚楚，真是太方便了。”梁女士告诉记者，除了网上购物，网上挂号、生活缴费等很多技能都可以在抖音上学到。

老年用户已成为互联网发展进程中不可忽视的重要力量。中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至今年6月，中国50岁及以上网民占比为28%，较2020年6月增长5.2个百分点。

像梁女士一样，“不会用，但愿意学”的老年人不在少数。开展老年人智能应用培训，帮助更多老年人触网，有助于老年人更快融入数字社会。

2020年11月，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》（以下简称《实施方案》），推动解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难。《实施方案》提出，针对老年人在日常生活中的应用困难，组织行业培训机构和专家开展专题培训，提高老年人对智能化应用的操作能力，将加强老年人运用智能技术能力列为老年教育的重点内容。

近日，北京老年开放大学启动“百千万智慧助老”公益行动，将在北京市17家老年开放大学分校和60多个社区开展百场针对老年人如何使用手机的线下教学活动，组织并培训千名志愿者师资参与教学，服务超过10万名老年人。

加速互联网适老化改造

“字体够大，操作起来一点都不复杂。”不久前，65岁的白女士通过中国工商银行手机银行“幸福生活版”，第一次用手机银行完成了水电费缴纳。与“标准版”相比，“幸福生活版”字体更大、图标更精简，并带有“一键求助”、语音助手、亲情关怀、智能风控等功能，满足老年人的使用需求。

2020年12月，工信部印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》，提出优先推动115家网站、43个APP进行适老化改造，着力解决老年人、残疾人在智能技术面前遇到的困难。如今，包括金融服务、新闻资讯、交通出行、生活购物等各个领域的网站和手机应用都已加入适老化改造行列。

近日，铁路12306网站及APP进行的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，支持读屏软件获取完整网页信息，提供无障碍辅助工具，优化了登录验证码，为老年人及残障人士线上购买火车票提供更多便利。

专家指出，在帮助老年人跨越数字鸿沟的同时，也要注意保障老年人触网安全。部分平台利用适老化契机，频繁弹出“清理缓存”“扫码领奖”等按钮，诱导老年人点击，造成财产损失。

对此，工信部发布的《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》明确要求，适老版网站、APP中，严禁出现广告及插件，也不能随意出现广告或临时性的广告弹窗。

工信部信息通信管理局有关负责人介绍，目前，多数政府官网已实现包括语音朗读、语音导航等多种辅助功能。预计到今年底，首批参与适老化的115家网站和43家APP将全部按照要求完成改造及评测。

扩大智能终端产品供给

第七次全国人口普查数据显示，中国60岁及以上人口为26402万人，占总人口比重18.7%。根据民政部相关预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿，中国将从“轻度老龄化”迈入“中度老龄化”社会。

随着老年人消费规模逐渐扩大，智能终端适老化供给不仅是民生工程，也成为市场竞争的新蓝海。

电信终端产业协会、中国电子视像行业协会日前共同发布《移动终端适老化技术要求》《移动终端适老化测试方法》《智能电视适老化设计技术要求》三项标准，对智能手机和电视的适老化设计作出了详细规定。

目前，华为、小米、OPPO等手机都开发了专为老年人设计的简易模式，字体、图标等元素被放大，手机桌面上的功能布局简单明了。

除了智能手机，越来越多的智能终端设备加入到这场“适老化”改造行动中。《实施方案》提出，积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品。发布智慧健康养老产品及服务推广目录，开展应用试点示范，按照适老化要求推动智能终端持续优化升级。

近日，北京启动老年人运用智能技术便利化出行试点，在医院、社区卫生服务中心、公园、机场等公共场所铺设了健康宝赋能的智能终端设备，老年人在“北京健康宝”注册后，即可在试点场所实现一次刷卡完成测量体温、来访登记、健康状态查询“三合一”操作。

工信部电子信息司司长乔跃山表示，下一步，工信部将从建立健全智能终端产品适老化标准体系、研究制定智能终端产品适老化水平评价体系和鼓励企业按照适老化要求不断丰富适老化智能终端种类三个方面发力，持续做好智能终端适老化工作。

(责编：白宇、赵欣悦)