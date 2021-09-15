原标题：国家税务总局发布《公告》激励企业加大研发投入

14日，国家税务总局对外发布《关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》（以下简称《公告》），在允许企业10月份纳税申报期享受上半年研发费用加计扣除的基础上，2021年10月份纳税申报期再增加一个季度优惠。同时，优化简化研发支出辅助账样式，调整优化计算方法，促进企业提前享受研发费用加计扣除优惠。

据介绍，研发费用加计扣除是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所得额时，在实际发生支出数额的基础上，再加成一定比例，作为计算应纳税所得额时的扣除数额进行加计扣除。研发费用加计扣除政策，是促进企业技术进步的一项重要税收优惠政策。

《公告》明确，在2021年10月企业所得税预缴申报期，企业申报第3季度（按季预缴）或9月份（按月预缴）的企业所得税时，可提前享受前三季度研发费用加计扣除政策优惠。企业10月份享受加计扣除优惠时，只需在预缴申报表中填写优惠事项名称和加计扣除金额，其他相关资料留存备查。

《公告》对企业享受加计扣除优惠的留存备查资料进行了优化简化，由2015版“4张辅助账+1张汇总表”的辅助账体系，调整为2021版“1张辅助账+1张汇总表”，进一步减轻填写工作量。

《公告》还调整优化了研发费用中“其他相关费用”限额的计算方法。企业在一个纳税年度内同时开展多项研发活动的，由原来按照每项研发项目分别计算“其他相关费用”限额，改为统一计算全部研发项目“其他相关费用”限额，让企业最大限度享受优惠政策。

税收红利兑现更及时，纳税人有了更多获得感。浙江日新电气有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的国家级专精特新小巨人企业，公司财务负责人袁云霞介绍，今年前三季度研发费用加计扣除预计能释放650万元的现金流，全部研发项目可统一计算，享受过程更简化了，企业进一步加大研发投入的底气和信心都更足了。

“研发费用加计扣除政策是支持科技创新的有效政策抓手。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，与现行允许享受上半年研发费用加计扣除政策相比，今年再多增加享受一个季度税收优惠；而优化简化研发支出辅助账样式，可帮助企业更早更便利享受优惠，以减税激发企业增加研发投入、促进技术创新的积极性。（记者刘垠）

(责编：赵竹青、陈键)