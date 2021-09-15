原标题：世界阿尔茨海默病关爱月：携手关注认知症

在全球，每3秒种就有一位老人“被时间困住”，身陷认知症的泥潭。认知症的发病率随年龄显著攀升，中国老年痴呆症的发病率65岁以上是7％，到了85岁以上接近40％。在60岁以上的老年人群中，年龄每增加5岁，痴呆的患病危险度会增加1.85倍。大部分人会将认知症归咎于自然衰老，而忽略了它其实是严重威胁老年人健康的脑部病变。认知症的种类有很多，最常见的病理类型是阿尔茨海默病。

被侵蚀的认知：千万阿尔茨海默病患者相似的困境

9月是世界阿尔茨海默病关爱月。想不起刚刚发生的事，认不得身边最亲近的人，不被理解也无法理解他人……阿尔茨海默病的早期迹象往往是近期记忆的丢失，然后疾病会逐步侵蚀患者的记忆能力、认知能力、沟通能力和自理能力，给患者、家庭乃至整个社会都带来沉重的经济和精神负担。中国拥有全球最多的、逾千万的阿尔茨海默病患者，而这一数字在2050年可能将攀升至3000万以上。

“阿尔茨海默病是进行性发展的神经系统退化性疾病，尤其需要早发现、早诊断、早干预。”上海交通大学附属第六人民医院老年病科行政主任郭起浩教授指出，“通过早期干预，患者依然能够在很长一段时间内保持正常、自理且有尊严的生活。”

但相较于庞大的患病人群，公众对于该病的认知程度却远远不足，且缺乏预防意识，大部分患者就诊时已错过最佳干预期。

关注记忆健康是阿尔茨海默病“早发现”的关键。郭起浩教授表示：“加强疾病的宣传科普非常重要，应鼓励高风险人群定期接受记忆健康评测等。防控阿尔茨海默病需要从单个家庭到整个社会的共同努力，每个人都应该关注自己及家人的记忆健康，以科学的认知推动诊疗关口的前移，从源头上最大限度地降低老年群体中认知症的患病率和失能发生率。”

关爱先行：为他们打造包容、友爱的环境

这是9月13日在罗氏制药中国总部园区上演的暖心一幕——一间名为“记忆咖啡厅”的限定快闪店在当天正式开幕，由轻度认知障碍的长辈担任店员。这里不仅有香气四溢的咖啡和温暖的互动，鼓励有认知障碍的长辈们积极参与社会活动；也承载着对话和交流，帮助更多人树立起认知症疾病的理解。这个咖啡厅的很多工作人员都是满头银发的爷爷奶奶，他们的另一个身份是轻度认知症人士和认知症宣传志愿者。虽然在服务过程中，很多爷爷奶奶会端错咖啡，甚至忘记订单，但他们的认真投入赢得了园区工作人员的尊重和感谢。

作为多个认知症课程的开发者，北京知友健康服务发展中心副理事长洪立表示，“萦绕在认知症人群及其家庭身边的困境不仅源于疾病本身，更有来自环境的影响与压力。譬如，社会环境的不理解，会给患者及家属带来病耻感。适度的社会活动，既可以帮助早期认知障碍的患者避免脱离社会，更可以通过他们帮助社会公众正确认识这一群体。”

在活动当天，社会行动组织“认知症好朋友”（Dementia Friends）为罗氏授予了“认知症友好机构”的称号；同时，“罗氏记忆健康启航”员工项目也正式拉开帷幕，帮助员工从自身做起，尽早对自己和家人进行记忆健康管理。

“我们旨在从员工做起，正确认识认知症，让‘及早进行记忆健康管理’的理念能够深入人心。”罗氏制药中国医学与个体化医疗副总裁李滨表示，“这也体现了我们打造认知症友好环境的决心。同时，今天的活动亦是一扇向外开启的窗口，希望更多人可以透过它，看到认知症人群的困境，也看到社会各界的努力与无限可能。当我们携起手来，就可以聚集起守护记忆的力量。”

直面老龄化：社会各界携手减缓认知障碍

伴随着中国老龄化趋势的加剧，与认知症的抗争，将与社会中的大多数家庭都息息相关。

2019年7月，国家卫健委办公厅发布的《健康中国行动（2019—2030年）》已经释放信号，对老年健康促进工作提出了明确要求和行动目标，到2022年和2030年，分别实现65～74岁老年人失能发生率有所下降、65岁及以上人群老年期痴呆患病率增速下降。而去年9月出台的《探索老年痴呆防治特色服务工作方案》更进一步推动纲领的落地，指出要开展疾病的预防干预服务，从而减缓老年痴呆的发生，提高家庭幸福感，促进社会和谐稳定。

要真正改变“困在时间里的人们”的处境，仍需要社会多方的共同关注和努力。 “我们正在努力改善包括阿尔茨海默病在内的认知症患者与家庭的现状。”洪立表示，“‘认知症好朋友中国’团队在今年推出了‘幸福彩虹·认知症家庭支持计划’，基于在线社区为认知症人士及其家庭照护伙伴提供信息、培训和咨询。也希望未来有越来越多包括企业在内的社会各界参与到认知症人群的关爱活动中来。”（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)