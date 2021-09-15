原标题：国产水下直升机 下潜深度首次突破1000米

记者从浙江大学获悉，由浙江大学牵头，中国科学院沈阳自动化研究所、中国科学院深海科学与工程研究所等单位共同参与的国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项水下直升机项目，于8月27日至9月3日在我国南海海域完成海试验收。水下直升机的下潜深度首次成功突破1000米。

据悉，该项目于2017年7月在浙江大学舟山校区正式启动。水下直升机概念由浙江大学陈鹰教授等提出，是一种我国具有完全自主知识产权的新概念自主无人潜水器，可长期驻留海底工作，具有自由起降、定点悬停、全周转向和贴底航行等常规AUV难以实现的功能，可用于海底移动观测、海底资源勘探、海底区域巡航与探测、海底管线监测与维护、海底救援与打捞等，填补海底移动探测与作业领域的空白。

海试期间，项目海试团队对水下直升机的贴底飞行，海底停机坪起飞、降落与入坞，以及360度全周转向、定点悬停、无线充电、声学导航与追踪、布放与回收等功能进行了全面试验。

“这次海试成功，证明水下直升机技术可行，标志着水下直升机研究取得了重要的阶段性成果，也是海洋无人潜水器技术发展进程中的一个重要成果。”项目海试团队总指挥、浙江大学海洋学院司玉林副教授介绍，本次海试过程中，团队还发现了水下直升机停机坪布放难度较大等问题，这为进一步发展水下直升机技术指明了方向。

下一步，项目团队将与东海实验室、舟山当地企业联合在舟山开展产学研合作研究，进一步优化提升水下直升机的性能，不断拓展其应用范围。（洪恒飞 高楚清 记者江耘）

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