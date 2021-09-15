原标题：粤港澳大湾区购物节：国货老字号网上掀起“新国潮”

新华社广州9月14日电（记者王丰、丁乐）陶陶居研发“黑科技”音乐月饼盒，边听粤曲小调，边尝广式月饼；新宝堂在电商平台直播大谈陈皮文化，泡起养生茶；香港美心推出小黄人联名款月饼；澳门英记饼家携手史努比……

自9月2日首届粤港澳大湾区购物节启动以来，粤港澳大湾区里的一众老字号积极拥抱互联网，各出奇招，不仅将特有的“广府文化”带到了全国，更纷纷释放创新潜力，加速开拓新赛道，在电商平台上让更多年轻人爱上传统文化和传统味道。

“小时候拿着5角钱跑去小卖部，买瓶沙示汽水喝是最快乐的事，没想到现在会在大湾区购物节买到。”9月10日，在北京居住的广州人林先生在天猫下单了一箱亚洲汽水，准备和发小一起分享回味。

创于1946年的亚洲汽水根植于广东，曾是亚洲最大的汽水厂之一。1992年，亚洲汽水一度销声匿迹，成了“时代的眼泪”。在沉寂数十年后，亚洲汽水通过入驻电商平台再次进入大众视野。

“沙示汽水特殊的清凉口味，让很多年轻人觉得新奇。现在年轻人网购时，常常会调侃问我们客服哪个是红花油味，哪个是风油精味。这些反馈刷新我们对品牌的认知，也让我们重新思考产品的定位。”香雪亚洲CEO何文锋表示，在首届粤港澳大湾区购物节期间，亚洲汽水推出的城市文化限定款“广州靓版”沙示汽水，成了年轻消费者的“新宠”。

在首届粤港澳大湾区购物节期间，美食、美妆、数码、家电、个护、家居、服装等领域的100余个产业带、29.8万个知名品牌、1300多万件商品在电商平台上亮相。粤港澳老字号是此次购物节的一大亮点，包括香港的美心月饼、马百良、奇华饼家，澳门的英记、永辉，以及广东的陶陶居、皇上皇、王老吉等品牌。

历经岁月洗礼，老字号沉淀了数代人的美好记忆和情感，也传承着数十年乃至上百年的精湛工艺。面对激烈的市场竞争，很多老字号使出浑身解数，跟新时代接轨，与新需求合拍，搭上电商快车道，加速发力“新国潮”。

“亚洲汽水早年风靡粤港澳，在大湾区有较好的受众基础，我们希望借此次购物节的契机再次开拓港澳市场，将亚洲汽水从广州城市记忆打造成大湾区的共同记忆。”何文锋说。

位元堂是香港百年老字号，有中成药、滋补品、保健品等多元化的产品线。受疫情影响，位元堂近50间线下门店生意也受到冲击，销量下跌三四成。突如其来的逆势，推动了这家老字号加速开拓国内电商市场。

“疫情期间香港封关，内地客户无法到店购买只能代购，还会担心买到假货。而现在通过天猫可以直接下单，还能满额包邮。”位元堂药厂执行董事邓蕙敏介绍，位元堂自去年9月在天猫开店以来，产品销量逐月快速增长。目前，来自粤港澳大湾区的客户占三分之二，北京、上海、南京等地的客户逐渐增多，品牌正稳步走向全国市场。

香港中华厂商联合会常务会董黄伟鸿表示，粤港澳大湾区建设成为香港融入国家“双循环”新发展格局、做大做强的最佳切入点，香港品牌迎来了更多发展机遇。

“期望这次大湾区购物节能带给港企思维冲击，引起更多香港老字号奋进大湾区的兴趣。”黄伟鸿介绍，香港电子销售开始起步，而内地早已爆发式增长。香港中华厂商联合会今年3月已联合多个机构推出“香港百店”兴经济创未来计划，将通过淘宝全球购，以直播带货模式助力香港企业开拓内地电商市场。

(责编：赵竹青、陈键)