原标题：民航局：中秋国庆假期计划增加航班超8000班

新华社北京9月14日电（记者周圆）中秋国庆假期临近，为保障假期出行，民航局在每周超过10万班国内定期客运航班计划的基础上，已安排多家航空公司执行中秋加班计划4250班，国庆加班计划4406班。

民航局运输司副司长商可佳14日在民航局新闻发布会上介绍，从近日OTA（在线旅游代理商）搜索和预订情况来看，假期间民航客运量较暑期将有大幅提升。中秋假期出行高峰在9月18日，国庆假期出行高峰在9月30日、10月6日、10月7日和10月10日。

在出行保障方面，民航各单位已提前制定各项措施，将加大对重点区域、主要机场和繁忙航路的气象预报预警，机场和航空公司共同做好航延信息告知和旅客服务保障；要求航空公司做好旅客登机前、飞行中各项防控工作，严格执行入境航班远端防控政策；保障国际客运航班的机场必须做到指定工作人员、指定服务区域、指定休息区域和指定场内交通车的“四指定”要求等。

在国际航班方面，商可佳表示，当前国际航班主要以最低频次保障最基本联通，国际客运航班每周约200班往返，为疫情前的2.2%。目前境外疫情形势依然复杂严峻，暂不具备恢复和增班条件。

此外，8月份，全行业共保障各类飞行27.8万班，日均8981班，日均同比减少32.7%，航班正常率为95%。未发生运输航空事故，行业安全生产继续保持总体平稳态势。

(责编：赵竹青、陈键)