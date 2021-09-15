原标题：展示“中国服务” 构建智库型战略传播体系

以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会近日在北京成功举办。服贸会是全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，也是展示“中国服务”的重要窗口和平台。在全球疫情起伏反复、世界经济脆弱复苏的形势下，服贸会再次成功举行，彰显了中国政府对服务贸易发展的高度重视和扩大高水平开放的坚定信心，为强化中国国际影响力、构建中国特色战略传播体系提供了有利契机。

服贸会特色鲜明、富有成效，成为全球服务贸易风向标

本届服贸会协调运转安全有序，峰会论坛高端前沿，展览展示亮点纷呈，交易洽谈成果丰硕，取得了圆满成功，办成了特色鲜明、富有成效的展会，起到了全球服务贸易的晴雨表和风向标作用。

短短6天时间里，共有来自153个国家和地区的1.2万余家企业线上线下参展参会，参展参会企业数量和国际化程度均超过上届水平。世界500强、行业龙头企业占比18%,比去年提高了9个百分点，服贸会“朋友圈”越来越大。打造了12.6万平方米的展览展示，线上搭建展台6511个，上传展品3万余件。达成一批丰硕成果，总体成果数量、交易金额均超过上届。据初步统计，本届服贸会达成了1672项各类成果，其中，成交项目类达642个，投资类223个，协定协议类200个，权威发布类158个，以及联盟平台类46个、首发创新类139个、评选推荐类264个，交出了一份喜人的成绩单。

同期举办的高峰论坛、专题论坛、行业会议、推介洽谈和边会等各类活动，聚焦数字贸易、服务贸易开放、贸易投资便利化等热点议题，开展深入研讨。294位境内外重要嘉宾线上或线下参会，发布《中国服务贸易发展报告2020》、《数字贸易发展与合作报告（2021年）》、《世界旅游城市发展报告2020》等多项权威报告和指数榜单，分享专家学者对服务贸易不同领域发展的思考，反映最新发展趋势，引领行业前沿，促进交流合作。70余家境内外企业，在成果发布厅发布了碳中和、金融科技、医疗健康等方面的新技术、新应用、新场景、新成果，引领了新发展。

作为服务贸易的风向标，服贸会不仅促成了更多合作成果，也释放出中国进一步扩大高水平对外开放的积极信号。提高开放水平，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，探索建设国家服务贸易创新发展示范区；扩大合作空间，加大对共建“一带一路”倡议国家服务业发展的支持，同世界共享中国技术发展成果……一道道重磅政策通过服贸会传向世界，展示出中国扩大对外开放、实现合作共赢的决心和信心。

北京再次迎来开放发展新机遇，迈向高水平开放新征程。回首2020年服贸会，北京成为国内唯一拥有国家服务业扩大开放综合示范区、自由贸易试验区这“两区”的城市。作为北京最高水平开放的代名词，短短1年时间，“两区”建设成效显著，进一步筑牢在全国的开放引领优势。国务院批复“两区”方案251项任务，落地实施203项，完成了3-5年期任务目标的80%。商务部宣布印发《北京市国家服务业扩大开放综合示范区建设最佳实践案例》，向全国推广一批创新强、实用性好、具备示范意义的经验做法，为各地服务业开放、现代服务业发展提供借鉴。北京已成为国家服务业扩大开放的“样板间”，引领“中国服务”走向全球舞台，为世界发展带来新机遇。

数字贸易引领未来贸易发展新趋势，助力数字中国建设

“数字”是本次服贸会的关键词，也是未来服务贸易发展的潜力所在。本届服贸会突出展示了数字贸易、5G通讯、工业物联网、智慧办公、区块链创新等新业态新模式，充分交流新理念、展示新服务、发布新成果。同时，充分运用数字技术，以线上线下相结合的方式举办，同步推进屏对屏、面对面的政企对接、产学对接、企业交流和洽谈，充分展现经济数字化、网络化、智能化发展的巨大潜力。

对应今年服贸会主题，本次展会在国家会议中心首次设立数字服务专区，展览面积1.1万平方米，重点邀请5G、大数据、人工智能、区块链、云计算等国际国内数字服务龙头企业，突出展示全球服务领域数字化、网络化、智能化发展的最新前沿、最新成果和技术应用，助力数字经济和数字贸易实现新发展。故宫博物馆推出“数字故宫”，让观众能够近距离观赏文物，甚至可以在手心中“把玩”文物。京东科技新推出的虚拟主播，实现了对商品进行智能讲解、与直播间观众智能互动、代替真人直播带货的功能。亚马逊云科技展出“数智医疗”产品，可以对血氧、脂肪、血压、心电等进行全面测试，测试结果通过人工智能分析发送到用户手机端。

在北京首钢园举办的电信、计算机和信息服务专题展，以“把握数字经济发展机遇，推动产业融合创新发展”为主题，设有5G通信服务、信息服务、超高清视听服务和“碳中和”绿色技术服务四大特色板块。这些前沿领域新技术、新产品和新应用场景的集中展示，进一步彰显了数字经济和数据贸易的地位、影响力。

近年来，中国积极推进数字产业化、产业数字化，大力建设数字中国，推动数字技术同经济社会发展深度融合。中国数字贸易发展迅速，规模和增速位居世界前列。随着数字技术与服务贸易加速融合，数字贸易正成为服务贸易领域新的增长点。商务部数据显示，“十三五”时期，我国数字贸易增长47.4%,占服务贸易的比重从30.6%增长至44.5%。以苍穹数码、京东科技、虹识技术、影谱科技、美林数据、中地数字等为代表的一大批数字技术企业，为服务贸易数字化及产业数字化变革添砖加瓦，为数字经济高质量发展和数字中国建设贡献了力量。目前，《“十四五”规划服务贸易发展规划》已基本编制完成，其中，规划首次将数字贸易列入服务贸易发展规划，明确未来一个时期我国数字贸易发展的重点和路径。未来的中国，将用和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”，引领服务贸易蓬勃发展，开启更加美好的未来。

以服贸会为契机，建设智库型战略传播体系

当前，服务贸易已成为国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，全球经济服务化已是大势所趋。在全球疫情起伏反复、国际经贸形势依然严峻复杂的背景下，中国如期举办服贸会具有特殊的重要意义。服贸会成功举办，为服务贸易的交流合作发展搭建了全球性的平台，彰显了我国推动高水平开放的信心决心，体现了我国支持全球抗疫合作、推动世界经济贸易复苏的大国担当。中国愿意与世界共享服务业高质量发展新机遇，愿意为完善全球经济治理贡献中国方案，愿意为世界经济复苏注入中国能量。经过疫情这场大考，中国在海外的整体形象好感度持续上升，越来越多的国家和民众对中国经济的世界影响力感到认可，中国全球发展贡献者的形象备受期待。中外智库表示，新冠肺炎疫情背景下，中国坚持举办服贸会不仅为全球服务贸易提供新平台，与世界共享发展机遇，更为国际合作描绘新前景，为世界经济复苏提供新动能。中国用实际行动再一次向世界证明：无论国际风云如何变幻，中国一直致力于全面提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

作为中国主场举办的一场全球性盛会，服贸会无疑是各级媒体、组织机构贯彻落实战略传播思维、利用重要国际会议论坛主动发声的一个有效契机。

本届服贸会，北京广播电视台精心策划“融媒创新+科技赋能+互联直播+冬奥宣传”四大主题，并特别制定“1+3+N”融合展示方案。依托1个主展区，3个直播间及北京广播电视台全媒体平台，通过科技范儿十足的超高清制播技术（4K/8K）展示、5G+8K直播互联，极具趣味性的冬奥主题互动、冬奥相关实物展示等形式线上线下联动，集中体现北京广播电视台在助力冬奥、推动健康北京建设和全力打造超高清广电媒体视听盛宴方面的最新进展和成果。

中国网首次参展，带来多样化的网络国际传播产品体系，并展出近年来创新对外传播的最新探索成果。中国网在2015年推出的中英双语评论微视频栏目《中国3分钟》，迄今已成长为具有较强国际影响力的品牌栏目。以《中国3分钟》为引领，中国网陆续研究开设了《中国关键词》、《中国范儿》、《Hi中国人》、《第三只眼看中国》等多个多语种特色节目，逐步形成了独具特色的微视频对外传播工作方式和产品矩阵。

本届服贸会期间，“云媒中国”全媒体平台策划上线2021服贸会大型网络专题，聚焦服贸会现场，捕捉热点话题，呈现智库观察，汇聚国内外智慧声音，引导社会舆论，推介代表性数字技术企业，展现了一个现代、开放、自信、强大、充满活力和机遇的中国形象，产生了良好的传播效果。 “云媒中国”全媒体平台于2014年启动成立，由国声智库指导、北京国声云媒国际科技集团运营，旨在推进“智库+传媒+科技”深度融合创新，建设一体多元、特色化的智库型产业传媒平台。以新型智库为引领，以数字技术为核心驱动，以新媒体传播矩阵和知识产权成果转化为支撑，建设“云媒中国”全媒体战略传播体系服务，打造新型智库成果传播平台和智库成果转化服务平台。

为更好地服务构建智库型战略传播体系，今年上半年，国声智库联合中国商业史学会、中央财经大学中外经济比较研究中心以及社会各界力量，共建新时代推进西部大开发传播工作室、“一带一路”倡议高质量发展传播工作室、专精特新企业传播工作室、大数据研究室，致力于讲好中国故事，传播好中国声音，为推动我国区域经济高质量发展贡献力量。

(责编：赵竹青、陈键)