原标题：插上“信息翅膀” 让为民办实事“活起来”

“学会了直播带货以后，苹果不愁一吨一吨烂家里了，再加上科学种植还提高了不少苹果产量。产得多、卖得了，是真开心啊！”一提起自家苹果销量，家住陕西省延安市马王村的老大伯眼神中就透露兴奋。

曾经，马王村是当地贫困村里的“老典型”。村里苹果是主导产业，但由于地理位置偏僻，村内信息渠道滞后，批发渠道单一，经济发展受到影响，村民们为此都“愁得大了头”。

如何才能解决渠道问题，切实帮助村民提高产值、卖得出去呢？经过不断的探访沟通，移动云协同延安市政府牵头为洛川县4个行政村建设信息扶贫项目，助力乡村振兴，对果园、大棚等产业园实施安防监控、生产控制，既节约了空间，也大大节约了成本。如今，村民足不出户就可以通过手机、电脑实时监控苹果的长势。

同时，当地政府打造的“一村一品”电商平台，果农可以直接面向全网销售自家苹果，扩大销售渠道和销售量，使当地农民年均收入增加500元左右，而这些信息化设施的“大脑”其实远在千里之外，全部在“云”上运行。

全国还有许多个诸如此般的“数智”乡村。在振兴乡村的路上，不断为完善乡村数字化服务体系贡献力量，以实现数字经济深度渗透，建设智慧绿色乡村，培育更多乡村新产业、新业态、新模式。

政务“一网通”办事活起来

生活好不好，还得靠“大脑”。对于老百姓来说，政府部门的任何计划、动作都与生活有着紧密的联系。而政府工作效率的提高无疑也会切实提升日常出行办事的便利程度。

以安徽省为例，移动云就为安徽省大数据中心打造了一个具备安徽特色的“数字江淮”新基建平台，采用“云网合一、云数联动”构架建设安徽省省级政务云。

这一朵政务云不简单。作为“数字江淮”的基础能力平台，除了需要过硬的技术实力，还需要保证云平台的高可用性，以“可信云”在内的多项权威认证、拥有丰富的本地维护经验得以助力政务服务成功数字化转型。

据了解，安徽省政务云上线一年多来，在省数据资源局的统筹规划下，各单位的上云在有条不紊的推进中。平台现已经承载了18个厅局单位的44个业务系统。其中，皖事通、安康码等重要业务都在云上安全、稳定的运行，服务全省6000多万居民的日常出行和网上办事。

无数朵政务云的上线，代表着政务新模式应用开启了让数据多跑腿、群众少跑腿的时代，实现了企业和群众办事“只进一扇门、最多跑一次”。这朵“云”真正在为老百姓办实事。

云端可问诊“最多跑一次”

如今，“看病难、看病贵、看病烦”已成为百姓头疼不已的问题。但随着互联网+医疗和卫生健康领域“最多跑一次改革”工作的不断深入，智慧医疗逐渐走人民生活，就医群众开启了新的就医体验。

医疗影像是医疗诊断过程中最重要的辅助手段之一，但影像诊断处理对算力需求大、影像质量参差不齐、海量影像设备难以实现实时在线、区域医疗影像数据难以互联互通等问题。

为了改善患者就诊体验，优化就诊流程，提高区域内医院服务效率，杭州市富阳区卫健局联合移动云打造健康富阳医学影像云服务平台，实现一站式医疗影像解决方案，与浙里办、杭州健康通APP、健康富阳微信公众号等进行有效集成，为就医群众提供了影像资料保存、查询、调阅等服务。

简单而言，就是患者在富阳区域医院拍摄的影片，在长三角任何城市可进行云端查询，跨区域跨医院实现数据共享，打破了医疗信息化领域的数据孤岛现象。同时加强了影像在线下和线上的双重监管和数据监测，让卫生健康领域“最多跑一次改革”落在了实处。

据悉，为给办实事插上“信息的翅膀”，移动云以覆盖全国的“N+31+X”云+网+边的整体资源布局，上线13个中心节点+12个省级节点，推动云服务100%覆盖，在乡村振兴、智慧政务、智慧医疗等领域推动科技力量“飞入寻常百姓家”。

(责编：赵竹青、陈键)