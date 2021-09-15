原标题：税收优惠再加码！我国激励企业加大研发投入再出实招

新华社北京9月14日电（记者邹多为）为进一步提升企业研发积极性，激发企业创新活力，国家税务总局14日发布《关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》。公告指出，今年10月份纳税申报期，在允许企业享受上半年研发费用加计扣除基础上，将再增加一个季度优惠。

作为促进企业技术进步的一项重要税收优惠政策，研发费用加计扣除，通俗地说，是指企业实际发生研发费用就可以依法享受到相应的税收优惠措施。

公告明确，企业10月份预缴申报第3季度（按季预缴）或9月份（按月预缴）企业所得税时，可自主选择就前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策。对10月份预缴申报期未选择享受优惠的，可以在2022年办理2021年度企业所得税汇算清缴时统一享受。

考虑到部分中小微企业财务核算水平不高，公告还对研发支出辅助账样式和要求填写的信息进行了简化优化：由2015版“4张辅助账+1张汇总表”，调整为2021版“1张辅助账+1张汇总表”。2021版辅助账样式发布后，2015版辅助账样式继续有效，企业可选择使用，也可按规定自行设计辅助账样式。

对于研发费用中“其他相关费用”限额的计算方法，公告也做出新的调整：企业在一个纳税年度内同时开展多项研发活动的，由原来按照每一研发项目分别计算“其他相关费用”限额，改为统一计算全部研发项目“其他相关费用”限额，简化了计算方法，允许多个项目“其他相关费用”限额调剂使用，总体上提高了可加计扣除的金额。

“研发费用加计扣除政策是支持企业科技创新的有效政策抓手。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，与现行允许享受上半年研发费用加计扣除政策相比，今年再多增加享受一个季度税收优惠，并优化简化研发支出辅助账样式，可帮助企业更早更便利享受优惠，以减税激发企业增加研发投入、促进技术创新的积极性。

(责编：赵竹青、陈键)