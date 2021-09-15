原标题：打通智能基础设施建设，服务机器人产业迎来黄金时代

如果从人类文明发展的重要节点看，前几次工业革命的核心是动力化、电气化和网络化。现在我们面对的工业革命是信息化，根本问题还是如何提高劳动生产率。随着人工智能、5G、物联网等技术的应用，服务机器人正是提高生产率的一种核心模式。

9月10日，2021世界机器人大会在京开幕，在中国电子学会举办的智能服务机器人生态协同与产教融合专题论坛上，来自学术界、产业界和工业界的嘉宾直击产业前沿，围绕智能服务机器人发展趋势、技术创新、产教融合等相关热点话题展开深入讨论，分享真知灼见。

服务机器人迎来“黄金时代”，资本市场持续加码

从全球范围来看，机器人是衡量国家创新能力和产业竞争力的重要指标，已成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。人工智能技术的突破、核心零部件成本的下降，加速了服务机器人在各领域的渗透，其产业规模近几年呈迅速扩大之势且潜在发展空间巨大。近五年，中国服务机器人行业增速高于全球平均增速，市场规模占全球比例超25%,同时在产业链、产业环境等方面都具备全球竞争优势，未来有望成为全球服务机器人领域的领导者。

根据论坛期间发布的《2021中国商用服务机器人市场研究报告》信息显示，目前商用服务机器人产业正在高速发展，并被列入政府“十四五”规划发展纲要规划，各级地方政府推出相应的产业配套政策，为产业持续稳健发展提供了政策保障。政策体系、经济环境、劳动力供给和商业需求是共同驱动中国服务机器人产业发展的四大关键影响因素。这些因素的共同作用使得中国服务机器人产业发展初具规模，并且在未来仍然拥有极大的发展潜力和成长空间。据预测，到2025年服务场景的市场规模将有望突破千亿元。

针对市场旺盛的需求，英特尔中国战略合作与创新业务总监张志斌，表达了对于行业发展的乐观态度。他表示，过去30多年的时间，科技史上诞生了两项伟大的发明——电脑和手机，它们无处不在，推动着时代的变革。当前随着云、网、边、端等技术的广泛应用，服务机器人产业将成为新时代的科技引领者。行业竞争重心将是技术、场景和资源的综合积累，而个性化场景定制与产业数字化赋能将成为服务机器人厂商价值增值的重要模式。既有智能城市操作系统打造能力，又有机器人产品研发与应用能力，将为服务机器人打造更多个性化应用场景，这无疑对于产业发展有着积极的示范和推动作用。

物流递送服务有望成为服务机器人市场新增长点。近几年，国内快递单量迅猛增长，上半年快递单量已达500亿单，超过2018年全年快递单量，预计今年全年有望突破1000亿单。与之相对的，则是我国的人口老龄化日益严重。预计2021年新生儿人口仅为800万，而未来五年快递行业的劳动力缺口将维持在700-1000万，机器人物流递送服务迫在眉睫，细分市场蕴藏着巨大发展潜力。

香港科技大学智能驾驶中心主任、机器人与多感知实验室主任刘明表示，随着人口红利的消失，企业用工难的困境将长期持续存在。如果未来新生儿全部选择从事快递行业，仍无法满足日益增长的市场需求。所以要大力发展车规级低速物流机器人或无人物流车来进行递送服务，这将会是社会发展的一种必然。

而持有相同观点的还有前国防科技大学无人系统研究所副所长、博士生导师安向京，他在主题演讲中进行了大胆预测，随着自动驾驶技术的日趋成熟和人口老龄化带来的人力成本的不断提升，预计2025年将迎来技术替代人力的成本交叉点，机器人在末端物流领域蕴含着巨大的发展潜力。

资本市场的频频“出手”也再次印证了市场“火爆”。《2021中国商用服务机器人市场研究报告》显示：2018年至今，中国服务机器人在资本市场斩获六百余亿融资。然而2021年1-7月融资频次超百次，即将超越2020年全年水平，融资金额远超2018年至今各年份融资金额，服务机器人赛道投资活跃度快速复苏。

打通基础设施，人机融合的关键是机器人一体智能

服务机器人即将迎来黄金时代，但同时我们也注意到，机器人发展60多年来，目前仍然没有形成大规模商用落地，阻碍其发展的根本原因是什么？在特斯联科技集团高级副总裁孙贇看来，最主要原因是没有与之相匹配的基础设施。在孙贇发表的《人·机器人·城市》主题演讲中，从历史发展角度对机器人当下现状进行了深度剖析。回顾过去，秦始皇的“车同轨”定义了马车为主要工具的基础设施标准，而公路体系的建设让以美国为代表的国家站在了车轮上。今天，智能出行和无人自动驾驶的时代，车路协同又成为无人自动驾驶的重要支撑。

以史为鉴，机器人的大规模商用同样需要基础设施的建设。孙贇表示，特斯联AI CITY ROBOTS,旨在从基础设施智能化和为数字化城市中提供智能化服务两方面来实现机器人从群体智能到一体智能的跃迁。让机器人之间实现互通有无，共享数据平台；同时实现机器人与城市中所有AIoT设备互联互通，将机器人打造成为未来智能城市的超级入口。通过构建这套独特的顶层设计，成功让机器人通往人机融合，进而推动机器人大规模商业化落地，加速产业拐点爆发。

“人机融合的理念”也得到中国人工智能学会副理事长、清华大学教授、博士生导师孙富春的认同。在随后的主题演讲中，孙富春副理事长指出，机器人核心技术要在触觉层面、嗅觉信息等领域实现突破，同时还需要操作的灵活性、感知的主动性，决策的智能性，进而实现机器人的发展目标——人机共融。

此外，在针对基础设施配套建设限制机器人大规模商业化的探讨中，多位参加主题论坛的行业专家深表认同，特别是前国防科技大学无人系统研究所副所长、博士生导师安向京在主题论坛上直言：现在我们站在一个最好的时代，机器和人应该是在能力、空间上形成互补，希望尽快开放专用无人驾驶车辆，在特定时间、路段放开无人驾驶的广泛路权，让人和机器人能和谐共创美好的未来。

可以肯定的是，未来城市的发展将由数据驱动，数字城市带来的智能服务将由机器人来提供。城市的演进过程就像一个实验平台一样对接各种各样的技术，机器人将以不同的形式发挥不同形态的优势，来共建我们所生存的环境。现场，特斯联发布“泰坦星球计划”，并与比亚迪电子、中科院等签订战略合作，将聚焦车规级交互主机系统平台联合开发，同时成立联合创新中心，为智能服务机器人生态的协同发展与产业深度融合提供解决方案。

(责编：赵竹青、陈键)