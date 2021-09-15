新华社记者张辛欣

原标题：工业低碳，哪些领域将重点发力？

工业是能源消耗和二氧化碳排放的主要领域，工业绿色低碳改造，是做好碳达峰、碳中和工作的关键。工信部部署实施了工业低碳行动和绿色制造工程，目前进展如何？工业低碳将在哪些领域重点发力？

在13日国新办召开的新闻发布会上，工信部部长肖亚庆说，在通过优化产业结构实现节能减排，初步建立起落后产能退出长效机制的同时，工信部大力推动工业节能节水、资源综合利用和清洁生产，通过绿色制造提高资源能源利用率。

会上发布的数据显示，截至2020年底，共打造2121家绿色工厂，171家绿色工业园区，189家绿色供应链企业。目前已探索形成一批具有地方、行业特色的绿色制造和节能转型模式。

对生产线进行智能化改造，浪潮智能工厂集成了2000多个传感器、300多套智能设备，智能化生产降低了废料的产生；运用清水混凝土材料与环保施工工艺，舍去涂料与装饰，中建三局北京公司承建的崇礼冰雪博物馆项目减少大量的建筑垃圾……这些都是绿色工艺技术和绿色制造的体现。

“在联想合肥联宝工厂，我们通过人工智能对排产进行优化，每年减少大量的二氧化碳排放。通过采用低温锡膏制造工艺，既能减少电力需求，也能提高生产质量。”联想集团高级副总裁童夫尧接受记者采访时说，联想将绿色计算、绿色制造工艺和技术应用推广，助力产业链合作伙伴原材料成本优化。

发展绿色低碳产业，也为节能减排提供支撑。新能源汽车就是其中的重点。

工信部总工程师田玉龙说，我国持续大力推进新能源汽车发展，建立了上下游贯通的完整产业体系，突破了电池、电机、电控等关键技术。其中，动力电池技术处于全球领先水平。

天眼查数据显示，目前，我国共有超12万家数据中心相关企业。5年来，数据中心相关企业数量逐年增长。依靠电力驱动，数据中心在成为数字经济重要基础的同时，已经成为主要的碳排放源之一，推动“绿色计算”是当务之急。

记者从工信部了解到，工信部正加快布局绿色智能的数据与计算设施，明确提出，用3年时间基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。

“我们将统筹考虑排放总量、排放强度和产业结构，处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，大力推动工业绿色低碳发展。”肖亚庆表示，工信部将会同有关部门抓紧制定工业领域碳达峰实施方案，以及有色金属、建材和钢铁、石化等重点行业碳达峰实施方案，加快重点产业结构调整步伐，加大重点行业绿色低碳技术改造力度，加大绿色低碳产品供给。

此外，工信部还将开展重大工程示范，遴选推广一批重大工业低碳技术，推动数字赋能各行业绿色低碳转型。

(责编：赵竹青、陈键)