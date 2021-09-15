原标题：粉色汽车车展吸睛 “女性向”汽车就这？

“女性向”汽车成为新热点。今年，4月的上海车展、8月的成都车展都跟女司机有关。以“粉红猫”为主造型、大片粉色快溢出展馆的长城欧拉展台，就成为成都车展上的“网红打卡地”。与此同时，奇瑞、哪吒、东风风行、江淮思皓等至少8个汽车品牌的展台被粉色充溢。

近年来，在购房、购车这类大宗消费中，女性消费者的比重正在以几何倍数增长。“她消费”已经成为主力军，不少车企也将目光瞄准女性消费者。

这些新车大量采用粉色外观，想要吸引女性消费者的心思一览无余。以荣威科莱威CLEVER为例，方向盘、空调控制区、挡杆、手刹、安全带，加入了大量粉色元素，里里外外都很粉嫩。奇瑞小蚂蚁的车型干脆起名叫“女王梳妆台”，不仅给车顶装上了一顶皇冠装饰，还把后备箱改造成了一个真实的梳妆台。车内，副驾被改造成独立的“女王”专用座椅，地板上还铺了毛毯，中控台上方则摆满了“女王”装饰品，包括女王皇冠、水晶球、头饰等。长城汽车旗下的欧拉，车系命名采用了“猫”字眼，车型从黑猫、白猫、好猫，到闪电猫、芭蕾猫、朋克猫，无一不是可可爱爱。

越来越多的汽车品牌，尤其是电动车品牌，盯上女性群体。这背后，是正在崛起的女性汽车消费市场。根据央视财经发布的《中国美好生活大调查(2020-2021)》，2020年女性的购车消费达到22.28%，已经超过男性的22.00%。这是近十年来，女性买车消费第一次超过男性。

女性买车，真的只看颜值吗？钟情于粉色是不是对女性消费者的“刻板印象”？懂车帝联合中国汽车流通协会发布的《2020女性汽车用户洞察报告》显示，从不同入口的用户留资增速上看，男性购车时目标更明确，经验更丰富，更爱直接在车型页留资，而女性则更关注信息获取，偏爱通过浏览专业汽车内容来辅助决策。

尤其是在车型页界面，不同性别用户对选车功能的侧重点有所不同。在汽车用户对选车功能最为关注的基本参数配置因素之外，女性更关注口碑，男性更关注车主成交价。在购买决策时长上，女性的决策时长普遍低于男性。一方面，女性对专业汽车配置参数兴趣相对较低，更偏重浏览销量排行榜等因素进行决策；另一方面，女性以及年轻用户的“感性”冲动式消费属性更强，更注重外观、品牌、价格等因素。

从调查数据结果可看出，为女性造车已经具备了外部条件。但从产品来说，厂商还需要更走心的设计，关注女性用户真正的需求。业内人士表示，目前市场上不少“面向女性”的车型，真正贴心的设计偏少，更多的是营销成分。比如梳妆台的设计其实并不实用，中控台的摆件在行驶途中甚至会有安全隐患。而简单粗暴的粉色配色，也只是在外观上宣扬“女性消费者看过来”，殊不知粉色并非女性专属，也并不适合性格偏成熟的职场人士。在产品设计上，汽车厂商还有更多的进步空间。

文/本报记者 陈斯

(责编：赵竹青、陈键)