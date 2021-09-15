原标题：拥抱共享经济 民营企业转型升级“在路上”

“经营30年，深感企业就像斜坡上的一个圆球，不进则退，如今，终于爬完了坡，进入到持续高速发展的新时代。”9月6日，中国商业联合会、中国产业发展促进会等主办的“2021中国独角兽嘉年华”在北京举行，天九共享集团董事局主席卢俊卿在回顾30年的风雨历程时表示。

这30年，也是民营经济崛起的30年，特别是近年来，中国经济稳中向好，促使海外人才纷纷“回流”，拥有创新商业模式、百万企业家资源和广阔发展前景的企业，更是成为了他们的优选。30年来，通过“大共享”商业模式，实现了“从小县城到大世界”的高速稳定发展，帮助优质创新企业成长，促进传统企业转型升级。

中国商业联合会会长姜明表示，“其独创的大共享商业模式，不仅具有为创新企业加速，帮传统企业转型的现实意义，更具有重要的社会价值。”

卢俊卿和他带领的团队历时5年打造了员工职业化训练平台“企学霸”，通过晋升激励、荣誉激励、红包激励三大学习系统强化员工学习动力，让员工从“要我学”变成“我要学”，助力更多企业轻松创建一个专属于自己的企业大学，推动中国企业进一步向学习型组织转型。

值得一提的是，其在通航领域的最新成果共享专机“雄鹰队”近日正式交付，9月9日在敦煌莫高国际机场首飞。此次首飞，是该集团旗下三架专机飞虎队、神龙队、雄鹰队首次以机队形式齐飞，意味着其通航共享机队已现规模。嘉年华现场，20余位共享机主代表授领了“雄鹰队机主证书”。

自启幕以来，此次嘉年华已陆续发布百余个优质创新项目，累计辐射30多座城市，为企业家们提供了众多新领域、新业态的创新商机，帮助当地企业家跨越疫后发展的“突围期”。

(责编：赵竹青、陈键)