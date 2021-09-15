原标题：经济持续稳定恢复 8月中国全社会用电量同比增长3.6%

中国国家能源局14日发布8月份全社会用电量等数据：8月份，中国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7607亿千瓦时，同比增长3.6%，两年平均增长6.0%。

电力需求变化是社会经济运行的“晴雨表”，随着中国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，用电量也随之快速增长。

8月份，分产业来看，第一产业用电量107亿千瓦时，同比增长13.7%；第二产业用电量4851亿千瓦时，同比增长0.6%；第三产业用电量1400亿千瓦时，同比增长6.2%；城乡居民生活用电量1249亿千瓦时，同比增长12.5%。

此外，1-8月，全社会用电量累计54704亿千瓦时，同比增长13.8%。分产业来看，第一产业用电量660亿千瓦时，同比增长19.3%；第二产业用电量36529亿千瓦时，同比增长13.1%；第三产业用电量9533亿千瓦时，同比增长21.9%；城乡居民生活用电量7982亿千瓦时，同比增长7.5%。

业内预计，由于经济持续稳中向好，下半年中国电力供需形势总体平衡。

(责编：赵竹青、陈键)