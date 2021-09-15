经济持续稳定恢复 8月中国全社会用电量同比增长3.6%
2021年09月15日08:31 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：经济持续稳定恢复 8月中国全社会用电量同比增长3.6%
中国国家能源局14日发布8月份全社会用电量等数据：8月份，中国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7607亿千瓦时，同比增长3.6%，两年平均增长6.0%。
电力需求变化是社会经济运行的“晴雨表”，随着中国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，用电量也随之快速增长。
8月份，分产业来看，第一产业用电量107亿千瓦时，同比增长13.7%；第二产业用电量4851亿千瓦时，同比增长0.6%；第三产业用电量1400亿千瓦时，同比增长6.2%；城乡居民生活用电量1249亿千瓦时，同比增长12.5%。
此外，1-8月，全社会用电量累计54704亿千瓦时，同比增长13.8%。分产业来看，第一产业用电量660亿千瓦时，同比增长19.3%；第二产业用电量36529亿千瓦时，同比增长13.1%；第三产业用电量9533亿千瓦时，同比增长21.9%；城乡居民生活用电量7982亿千瓦时，同比增长7.5%。
业内预计，由于经济持续稳中向好，下半年中国电力供需形势总体平衡。
(责编：赵竹青、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部深入推进互联互通 分享链接或将告别复制乱码
- 长期以来，由于部分互联网平台之间不能互联互通，导致用户操作不便。9月9日，工信部有关业务部门召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，并提出有关即时通信软件的合规标准，要求9月17日前各平台按标准解除屏蔽。…
相关新闻
- 评论
- 关注