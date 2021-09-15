原标题：德尔塔毒株肆虐，全球经济再遇“顶头风”

新冠变异病毒德尔塔毒株持续蔓延，已成为全球经济复苏路上的一大风险。据世界卫生组织统计，截至今年9月5日，德尔塔毒株已至少传播至174个国家和地区。德尔塔毒株的快速传播，使不少国家和地区再次遭受新一轮疫情冲击，经济复苏前景堪虞。

德尔塔毒株正快速席卷全球。世界卫生组织统计显示，8月30日至9月5日，全球新冠肺炎新增确诊病例超过447万例，新增死亡病例近6.8万例。其中，美洲区域和欧洲区域新增死亡病例显著增加。目前，已至少有174个国家和地区出现德尔塔毒株感染者。

德尔塔毒株于2020年10月首次在印度被发现。世界卫生组织此前预判，德尔塔毒株传播力强，或在未来成为全球主要流行毒株。如今看来，德尔塔毒株的传播威力不容小觑。

在美国，截至今年7月底，全美近90%的地区新冠确诊病例数都在攀升，德尔塔毒株导致的确诊病例估计占近期美国新增确诊病例的83.2%。

欧洲方面情况也不容乐观。欧洲疾控中心称，目前德尔塔毒株的传播已在欧洲占据主导地位，在大多数欧洲国家，超过68%的感染病例与德尔塔毒株的变异相关。

亚洲方面，近期韩国、日本感染德尔塔毒株的病例也在增加。7月18日至24日，韩国本土新增确诊病例中感染德尔塔毒株的比例为48%。在日本，随着德尔塔毒株快速传播，近期东京首都圈的德尔塔毒株感染者比例预计已超过九成。与此同时，在东南亚地区，不少国家正遭遇德尔塔毒株的困扰，普遍的低疫苗接种率也使不少东南亚国家日益暴露在被感染的风险中。

德尔塔毒株在全球范围内的快速传播，掀起了新一轮疫情“阻击战”，也给尚未站稳脚跟的全球经济带来压力。

全球知名咨询机构IHS Markit近期一份研究指出，今年8月，全球经济增长明显放缓，原因是德尔塔毒株的蔓延扰乱了世界各地经济活动，并促使不少国家又开始收紧防疫政策。

数据显示，由IHS Markit编制的摩根大通全球采购经理人指数，降至1月份以来最低水平。此外，8月份制造业和服务业增速均有所放缓，在全球服务业出口自3月份以来首次下滑的影响下，服务业增速降至1月份以来最低水平，制造业增速也降至去年7月全球经济开始复苏以来的最低水平。

近期，不少国家和地区的经济指标也呈现下滑迹象。8月份，美国新增就业人数增幅锐减至7个月以来的最低水平，机场登机、酒店预订和餐馆预订量萎缩。德国关键商业景气指数恶化，受访企业对今后数月的景气状况表示悲观。

国际金融协会首席经济学家罗宾·布鲁克斯称，德尔塔毒株的扩散正拖缓全球经济复苏步伐，并影响全球经济复苏前景预期。该机构已将今年全球经济增长预期从6.2%下调至5.7%。

全球经济复苏再遇“顶头风”，凸显当前疫苗接种的紧迫性。欧洲药品管理局称，尽管德尔塔毒株传播力更高，但目前接种疫苗仍然是最好的保护办法，并呼吁更多人尽快按要求进行疫苗接种。

经济学家分析指出，如果疫苗能继续抑制发病率、死亡率和严重医疗后果，各国政府将有更大的回旋余地，疫情对经济的影响将不会像此前几轮那么严重。但德尔塔毒株的肆虐，将使疫苗接种率较低的国家和地区面临更大风险，这会导致各行业和地区之间经济增长速度两极化程度进一步加深。(记者 刘亮)

(责编：赵竹青、陈键)