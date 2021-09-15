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中国主导的首个二维码码制国际标准发布

2021年09月15日08:41 | 来源：中国网
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原标题：中国主导的首个二维码码制国际标准发布

国际标准化组织（ISO）和国际电工协会（IEC）日前正式发布汉信码ISO/IEC国际标准——ISO/IEC 20830:2021《信息技术自动识别与数据采集技术汉信码条码符号规范》。该国际标准是中国提出并主导制订的第一个二维码码制国际标准，是我国自动识别与数据采集技术发展的重大突破，填补了我国国际标准制修订领域的空白，彻底解决了我国二维码技术“卡脖子”的难题。

据了解，汉信码是我国拥有完全自主知识产权的二维码码制，具有知识产权免费、支持任意语言编码、汉字信息编码能力超强、极强抗污损、抗畸变识读能力、识读速度快、信息密度高、信息容量大、纠错能力强等突出特点，达到国际领先水平。汉信码实现了我国二维码底层技术的后来居上，可在我国多个领域行业实现规模化应用，为我国应用二维码技术提供了可靠的核心技术支撑。

早在2003年，为解决国际二维码垄断问题，由中国物品编码中心发起，意锐新创等机构响应，开始着手探索二维码的中国码制。北京意锐新创科技有限公司创始人、CEO王越提出，码制的知识产权是非常重要的一笔财富，汉信码码制的开发过程并不是一帆风顺的，好在当时已经有了世界4个主要ISO国际标准的二维码算法引擎研发经验。

“在技术开发者眼中，各类码制就相当于不同的语种，而我们最希望的就是中国也能拥有自己的码制，所以就算过程再难也是值得的。”他表示，创作为最早参与到汉信码研发工作中的企业，深知汉信码从研发到国际标准落地过程的不易，经历了十多年的努力，终于推动汉信码成为国际标准，这一国际标准的成功发布也为中国其他“标准”走向世界做出了巨大贡献。

王越说，“码制”的研发是编码标识技术的核心，其重要性，不仅在于应用层面，还在于它为一系列的行业，乃至国家、政府级别的公共服务提供了信息采集技术标准。在国际通用的各种二维码码制中，汉信码不但在信息存储容量上保持在世界一流水平，同时具有汉字标识能力强、抗畸变、抗污损、信息容量大、密度高等特点。汉信码ISO/IEC国际标准的发布，是我国自动识别与数据采集技术领域自主创新的重要里程碑，是“国家标准走出去”战略的成功典范，大大提升了中国在国际二维码技术领域中的话语权,为我国二维码技术发展谱写了辉煌的篇章。

(责编：赵竹青、陈键)

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