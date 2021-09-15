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专家：中国已成为世界机器人产业发展中坚力量

2021年09月15日08:46 | 来源：中国新闻网
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原标题：专家：中国已成为世界机器人产业发展中坚力量

　　第十一届中国国际机器人高峰论坛14日在安徽省芜湖市举行。机器人及智能制造领域专家学者和行业精英600余人共议机器人产业未来发展。

　　“中国已成为世界机器人产业发展的中坚力量，机器人产量持续增长，呈现出产销两旺的趋势。”中国机电一体化技术应用协会会长李亚平在论坛上表示，机器人是制造业转型升级的重要基础，机器人产业是衡量一个国家高端制造能力和科技水平的综合标志。未来，中国还要补齐机器人产业核心基础环节的短板，推进机器人产业集群发展和技术创新，缩小在高精度大负载机器人和消费机器人领域与发达国家间的差距，推动机器人技术普及化、通用化，让机器人产品走向社会大众。

　　英特尔中国研究院院长宋继强表示，未来，中国在机器人产业的发展要紧密结合人工智能、5G网络、边缘计算等技术，特别是人工智能带来的场景理解和推理能力。

　　据安徽省经济和信息化厅党组书记、厅长牛弩韬介绍，安徽“芜(芜湖)马(马鞍山)合(合肥)”机器人产业集聚区是中国具有较大影响力的机器人产业基地，其中芜湖是中国首个国家级机器人产业发展集聚区，安徽制造的工业机器人已形成了关键零部件、整机、系统集成、示范应用的特色产业链条，机器人产品畅销国内外。根据规划，到2027年，安徽机器人产业主营业务收入预计突破1800亿元(人民币，下同)，智能工业机器人和服务机器人达到国际先进水平。

　　当日，论坛还进行了项目集中签约，共10个机器人及智能制造项目落户芜湖，总投资117.15亿元。(记者 张俊)

(责编：赵竹青、陈键)

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