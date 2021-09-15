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人民网“领导留言板”截图。

人民网北京9月15日电 （黄盛）近日，有网友在人民网“领导留言板”留言表示，证券研究报告本身是引领市场进行价值投资的重要方式，是投资者进行证券投资的核心参考。但目前有些券商的研究报告存在瑕疵，希望能进一步规范。

对此，证监会回复表示，将持续加强证券公司发布证券研究报告业务监管，规范从业人员执业行为，保护投资者合法权益，维护证券市场良好秩序。

据悉，证监会发布的《发布证券研究报告暂行规定》（证监会公告〔2020 〕20 号），明确了证券研究报告形成、发布、使用等监管规定，要求发布证券研究报告的证券公司应当遵循独立、客观、公平、审慎原则，有效防范利益冲突“建立健全业务管理制度，对发布证券研究报告行为及相关人员实行集中统一管理”“做好证券研究报告发布前的质量控制和合规审查”，署名的证券分析师应当“保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据”。

证监会表示，2020 年至今，已依法对违反上述要求的证券分析师和证券公司采取8项行政监管措施，对研究依据不充分、研究方法不审慎、质量控制和合规审查流于形式等问题进行了严厉处罚。同时，证监会指导证券业协会组织专业培训、强化自律管理，完善分类评价机制，持续督促、引导证券公司加大业务投入、培育专业人才、强化合规管理，推动发布证券研究报告业务高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)