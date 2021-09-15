人民网北京9月15日电 （记者赵竹青）第130届中国进出口商品交易会（以下简称“广交会”）于2021年10月15日至11月3日在线上线下融合举办。商务部副部长任鸿斌在14日举行的发布会上表示，今年的广交会将以促进国内国际双循环为主题，首次线上线下融合举办。

首次线上线下融合举办

广交会是中国重要的贸易促进平台，被誉为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”。任鸿斌介绍说，今年的广交会，一方面继续发挥线上展不受时空限制、低成本高效率联结全球的优势，吸引更多高质量境外采购商参会，服务外贸企业开拓国际市场，开辟新的订单渠道；另一方面，通过恢复举办线下展，鼓励适合国内市场、“同线同标同质”的产品参展，助力外贸企业发掘国内商机，开拓国内市场，更好服务构建新发展格局。

统筹考虑疫情防控需要，本届广交会由以往的三期调整为一期，时间为5天，按16大类商品设置51个展区。其中线下展展览面积约40万平方米，7500家企业参展，就规模而言，仍然是疫情影响下全世界最大规模的线下展会。设品牌展位1.17万个，占线下展位总数的61%，2200多家品牌企业参展，优质企业占比与历届广交会相比显著提升。线上展保持原有约6万个展位，更新上传展品总量超300万件，继续为2.6万家企业和全球采购商提供线上贸易合作交流平台。

“这是常态化疫情防控背景下我国举办的一场重大国际经贸活动，有利于维护我国经济稳定复苏的良好态势，有利于展示我国扩大开放的坚定决心。”任鸿斌表示。

中国新发展为世界提供新机遇

任鸿斌介绍，作为此次广交会的一大亮点和创新点，首届珠江国际贸易论坛将举办。论坛的主题是“以中国的新发展为世界提供新机遇”，立足高层次的国际论坛定位，努力打造推动国际政商学界共商国际贸易重大前沿问题的高端对话平台。

珠江国际贸易论坛由主论坛和三场分论坛组成，10月14日下午的开幕式既是第130届广交会的开幕式，也是珠江国际贸易论坛的主论坛，届时将有约600位境内外嘉宾线下出席。同时全球连线，邀请有关国家和地区的领导人、有关国际组织负责人发表视频演讲，100多位贸易伙伴国的政要、重要工商机构等代表线上出席。三场分论坛将于15日下午同时举行，外国政府高级官员、中外知名企业家和专家学者围绕分论坛议题和国际贸易热点问题展开战略对话。

三场分论坛分别以“高水平开放与贸易创新”“新发展格局下的外贸新业态新模式”“粤港澳大湾区国际贸易合作”为议题。在论坛期间，主办方将会同地方、行业组织和高端智库，召开一系列专题发布活动，如发起跨境电商行业自律与诚信倡议、启动跨境电商品牌培育行动、上线海外物流智慧平台等。

携手应对不确定性挑战

今年以来，全球新冠疫情肆虐，给全球的生产生活都带来了巨大冲击。但是中国的外贸依然展现出了强劲的韧性，实现较快增长，稳中向好。1-8月份，进出口规模达到24.78万亿元人民币，创历史新高，增速23.7%，也达到了10年来的高点。

“可以说外贸对国民经济贡献率持续提高，对国民经济的稳定恢复和发展作用更加凸显。”任鸿斌说，在全球疫情和经贸环境异常复杂的情况下，取得这样的骄人成绩实属不易。但同时，外贸发展形势依然存在国际市场需求面临较大不确定性、全球产业链供应链不稳定性凸显、不同市场和企业主体开始分化等不利因素。

他提到，商务部对广交会参展企业进行的问卷调查显示，中小外贸企业经营压力不断加大。主要面临两方面困难，一是海运运费居高不下，上海出口集装箱运价指数持续上涨至4568.16点，是去年4月低点的将近6倍。有轻工产品出口企业反映，出口运费已经接近或者超过了货值，造成了“有单不敢接、有单不敢做”的情况，一些产品生产了也是库存，无法按时发运。二是部分原材料价格仍在高位，8月PPI上涨9.5%，其中生产资料价格上涨12.7%，已连续8个月上涨，受此影响，中小外贸企业的利润受到严重挤压，面临较大困难。

对此情况，任鸿斌表示，下一步，商务部将密切关注市场主体发展动态，做好政策储备，增强外贸抗风险能力，保持外贸跨周期平稳运行；适时推出针对性强的政策支持举措，加大对中小微外贸企业的帮扶力度，积极参与高标准的多边区域贸易安排，支持多边贸易体制；高质量共建“一带一路”，推进与更多贸易伙伴国建立贸易畅通工作机制、签署“丝路电商”合作协议；积极支持跨境电商、海外仓、市场采购、离岸贸易等外贸新业态新模式的发展；办好第130届广交会和第四届进口博览会等重要展会，与全球企业共享中国发展机遇，推动全球经济贸易早日复苏。

(责编：赵竹青、高雷)