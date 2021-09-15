人民网“领导留言板”截图。

人民网北京9月15日电 （黄盛）日前，有网友在人民网“领导留言板”上留言：“建议证券业务管理部门进一步健全退市制度，严把企业入市和股票增发审核关，加大退市力度，依法从重处罚财务造假企业，切实增强投资者对股市的信心，保护投资者合法利益。”

对此，证监会回应表示，将进一步严把“入口关”，畅通“出口关”，坚持“零容忍”态度，始终把保护投资者特别是中小投资者利益作为资本市场监管的出发点和落脚点，把提高上市公司质量作为工作的重要目标。

证监会表示，在“入口关”上将严格审核注册，对不符合条件的企业坚决否决，部分存在问题的企业主动撤回了申请；认真做好现场检查，对企业重组上市行为等同IPO监管，对重组上市项目实行现场检查全覆盖；及时处罚违规市场主体，加大对日常审核、现场检查中发现问题的处罚力度，压实中介机构责任，不断提升中介机构执业水平及守法合规意识。

在“出口关”上，证监会将立足注册制改革大背景，突出“常态化”特点，进一步完善退市标准，简化退市程序，拓宽多元化退市渠道。今年以来，已有24家公司退市，其中主动退市1家，重组退市6家，强制退市17家。2019年以来强制退市公司家数已是之前10年总和的3倍多，资本市场优胜劣汰、吐故纳新的常态化退市生态正在加速形成。

在坚持“零容忍”态度，依法打击财务造假等违法行为方面，证监会依法从严从快从重查办了康得新、康美药业等一批市场高度关注、影响恶劣的重大财务造假案件，形成了强大的监管震慑，净化了市场生态。

证监会表示，将继续坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持“四个敬畏、一个合力”，着力强监管、优秩序、净生态，努力构建归位尽责、良性互动的生态体系，更好维护投资者合法权益。

(责编：王仁宏、高雷)